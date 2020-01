2020 több szempontból is fontos év lesz az 5G technológia számára. Amellett, hogy rengeteg régóta várt telefont és kütyüt dobnak majd piacra a cégek, ez lehet az első olyan év, amikor az 5G is berobban, és széles tömegek számára lesz elérhető a mobilkommunikáció új formája. Erre számít az amerikai Goldman Sachs pénzügyi intézet is, amelynek előrejelzése szerint 2020-ban

világszerte mintegy 200 millió 5G-képes telefont adnak majd el a világon a gyártók.

Ha mindez tényleg így lesz, az húszszoros növekedést jelent majd a 2019-es év adataihoz képest. Ezek jelentős része a kínai piacon landol majd, ugyanakkor jelentősen felgyorsíthatják a bázisállomások kiépítését – írja a GSMArena.

Eközben a Xiaomi társalapítója, Lei Jun bejelentette, hogy a következő öt évben mintegy 5 milliárd dollárt, vagyis átszámítva nagyjából 1478,7 milliárd forintot költenek majd el az 5G-technológiára, a mesterséges intelligenciára és az IoT-eszközökre. A terveik szerint 2020-ban 10 darab 5G-készüléket mutatnak majd be.

