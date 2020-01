Trump a Facebook miatt nyert 2016-ban és nyerhet az idén is - erről írt Andrew Bosworth, aki már régóta főnök a Facebooknál, ahol tisztában vannak vele, hogy teljes mértékben megváltoztak a kampánszabályok, amióta ők színre léptek. A Facebook belső rendszerében közzétett írás kiszivárgott az amerikai sajtóba, ahol a régi gyanú igazolását vélik felfedezni. Maga a Facebook-alelnök tette fel a kérdést: felelős volt 2016-ban Donald Trump választási győzelméért a Facebook? "A válasz igen, de nem azért , amit általában gondolnak" - írta Andrew Bosworth.

Hillary Clinton, a vesztes demokrata jelölt vetette fel először, hogy Moszkva befolyásolta az amerikai választókat 2016-ban - a többi között a Facebook-on keresztül. Bosworth elveti ezt az opciót, éppúgy mint a Cambridge Analyticára vonatkozó vádakat. Ezt a kampánytanácsadó céget azzal vádolták, hogy a Facebook információit felhasználva nyújtott olyan képet a választói csoportokról, melyek győzelemre segíthették Trumpot.

Andrew Bosworth , aki sokáig a hirdetési részleg feje volt a Facebook-nál azt írta , hogy "soha ilyen jó digitális hirdetési kampányt nem láttam még mint amilyet Trump csapata produkált 2016-ban". A sors iróniája , hogy Bosworth liberálisnak vallja magát, és szép pénzzel támogatta Hillary Clinton választási kampányát. De utólag be kell ismernie, hogy Trump kampányának digitális hirdetési tanácsadója csodát művelt. Ráadásul most is ő vezeti az elnök választási kampányának ezt a csapatát. Brad Parscale arra jött rá, hogy a Facebook hirdetési rendszere ideális a választási kampány hatékonysága szempontjából. Felfedezték a mikrotargetálás erejét, vagyis azt, ki lehet választani a választópolgárok viszonylag kis csoportjait, akiket azután ugyannak a választási üzenetnek a gyakran változtatott verzióival lehet naponta etetni. Az ingadozó szavazók úgy érezhették , hogy Trump közvetlenül őket szólítja meg, miközben a hagyományos kampányt folytató Clinton a fejük felett, a távolból szónokolt.

Mi lesz az idén?

A Facebook-alelnök nyíltan felvázolja az erkölcsi dilemmát: a cég hirdetési politikája változatlan, Trump csapata is változatlan. Valószínű tehát , hogy az eredmény újra az lesz, mint 2016-ban vagyis Donald Trump nyer.

De miért nem változtat a Facebook a hirdetési rendszerén? A Washington Post arról ír, hogy a Facebook belső vitáiban felmerült: egyes rasszista tartalmakat korlátoznak, de arról szó sem lehet, hogy keresztbe tegyenek Trump választási kampányának.

Miért nem? A Washington Post etikai érveket említ, de valójában minden bizonnyal a pénzről van szó. A múlt év végén volt egy titkos találkozó a Fehér Házban Donald Trump és Mark Zuckerberg között. Magának a találkozónak a híre is csak lassan szivárgott ki, de miután már nem lehetett letagadni, akkor mindkét fél a bölcs mellébeszélés mellett döntött. Nem lehet tudni, hogy miben állapodtak meg, de békét kötöttek. Mark Zuckerberg a jelek szerint megígérte Trumpnak, hogy nem változtat a digitális hirdetési rendszerén, mely oly előnyösnek bizonyult a republikánusok számára 2016-ban. Mit kapott Mark Zuckerberg cserébe? Rejtély, de a morális megfontolások egyik felet sem izgatták korábban sem túlságosan. A pénz és a hatalom annál inkább, így mint a Facebook alelnök írásából kiderült: nem állnak Trump újraválasztásának útjába.