Csúnya dolgokat okozhat a bőrrák, az azonban, ami egy brit férfival esett meg, csak nagyon ritka esetben fordul elő: egy szarvhoz hasonló nyúlvány nőtt a hátára, mert éveken át nem kezeltette az elváltozást.

Az IFL Science tudományos-ismeretterjesztő weboldal szerint a férfinál laphámsejtes vagy pikkelyes bőrrákot (cSCC) diagnosztizáltak, amivel a beteg eleinte nem törődött. Ennek következménye volt az is, hogy egy furcsa képződmény jelent meg a hátán.

Az eset érdekessége, hogy a páciensnek nem volt komolyabb problémája, az egyetlen "bűne" annyi volt, hogy dohányzott. Más, kóros elváltozásra utaló nyomot nem találtak a szervezetében és a kórtörténete sem tartalmazott olyat, ami miatt aggódnia kellett volna.

A férfi bőrét nem érte indokolatlanul sok napfény és a családjában sem fordult elő olyan, aki bőrrákkal küzdött volna. A betegről mindössze annyit tudni, hogy egy 50 éves munkás, de elmondása szerint nem olyan körülmények között dolgozik, ami ilyen következményhez vezetett volna.

© Plnczak et al./BMJ Case Reports 2019

A szarvszerű nyúlvány azonban továbbra is növekedett a férfi hátán, ami, mire az orvosok beavatkoztak, már 14 centi hosszúságú volt. Nem is volt könnyű eltávolítaniuk a sebészeknek. A pácienst altatás nélkül, helyi érzéstelenítéssel szabadították meg a nyúlványtól, amely során az egészséges bőr egy részét is ki kellett metszeniük az orvosoknak. Hogy a területet pótolják, a beteg combjából vett bőrt használták.

A bőr laphámsejtes karcinómáját a legtöbb esetben korán diagnosztizálják és kezelik, így szinte semmi esély rá, hogy szarv alakuljon ki a problémás területen. Ez valószínűleg most is így történt volna, ám a beteg megtagadta magától a kezelést. A bőrrák ezen ritka fajtája egyébként az összes bőrrákos eset mintegy 20 százalékánál fordul elő. Bár kezelhető betegségről van szó, halálos is lehet.

