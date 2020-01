Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f063a5ea-56b5-4ef5-bc8c-19b1a6ae6b19","c_author":"nyüzsi","category":"vilag","description":"India indén is nagy felvonulással ünnepelte a honvédség napját.","shortLead":"India indén is nagy felvonulással ünnepelte a honvédség napját.","id":"20200116_Motoron_porgo_akrobatakkal_raketakkal_es_tankokkal_unnepelt_India","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f063a5ea-56b5-4ef5-bc8c-19b1a6ae6b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d42fc7-1bf2-4198-b594-81a345fed8e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Motoron_porgo_akrobatakkal_raketakkal_es_tankokkal_unnepelt_India","timestamp":"2020. január. 16. 11:37","title":"Motoron pörgő akrobatákkal, rakétákkal és tankokkal ünnepelt India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","shortLead":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","id":"20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3cc51-5beb-4ee4-b90e-de9338e0f1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","timestamp":"2020. január. 16. 11:21","title":"Élménygép: kereken 400 lóerős a legújabb kis Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami ösztöndíjas képzéshez szükséges pontszámokat egyes egyetemi szakokon. ","shortLead":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami...","id":"202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5276fc-5c05-48c1-9f83-ce90f6605213","keywords":null,"link":"/360/202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","timestamp":"2020. január. 16. 13:00","title":"Önmagának mond ellent a kormány a felvételi ponthatárok átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb csontvázakra bukkant Ferencvárosban.","shortLead":"Újabb csontvázakra bukkant Ferencvárosban.","id":"20200116_Baranyi_ujabb_csontvazakra_bukkant_Ferencvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8162a870-068d-4afa-b577-94fac2a33ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Baranyi_ujabb_csontvazakra_bukkant_Ferencvarosban","timestamp":"2020. január. 16. 10:55","title":"Baranyi Krisztina két ügyben is rendőrségi feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a szlovák rendőrség különleges csoportja, és hivatali jogkörrel való visszaélés miatt eljárást kezdeményezett Dobroslav Trnka volt legfőbb ügyész ellen – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.","shortLead":"Őrizetbe vette a szlovák rendőrség különleges csoportja, és hivatali jogkörrel való visszaélés miatt eljárást...","id":"20200116_Letartoztattak_a_szlovak_legfobb_ugyeszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bb0fcd-d22b-4266-b3b7-631b2bc42efe","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Letartoztattak_a_szlovak_legfobb_ugyeszt","timestamp":"2020. január. 16. 11:03","title":"Letartóztatták a volt szlovák legfőbb ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29418e6-3977-4186-a3a8-0fe01551b7ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset az olaszországi Cetarában történt még tavaly decemberben.","shortLead":"Az eset az olaszországi Cetarában történt még tavaly decemberben.","id":"20200116_sarlavina_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b29418e6-3977-4186-a3a8-0fe01551b7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47641970-d561-4d80-8b48-b573420cf451","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_sarlavina_olaszorszag","timestamp":"2020. január. 16. 12:55","title":"Csodával határos módon élte túl a brutális sárlavinát egy olasz ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, az Apple mikor készíti el az összecsukható iPhone-t – már ha elkészíti valaha –, de a rajongókat ez nem tántorítja el attól, hogy videót készítsenek róla.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, az Apple mikor készíti el az összecsukható iPhone-t – már ha elkészíti valaha –, de...","id":"20200117_apple_osszecsukhato_iphone_hajlithato_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf213377-199a-4fcb-961f-cc608b22b00c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_apple_osszecsukhato_iphone_hajlithato_iphone","timestamp":"2020. január. 17. 20:03","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne az összehajtható iPhone? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem szavazott Putyin jelöltje ellen.","shortLead":"Senki nem szavazott Putyin jelöltje ellen.","id":"20200116_orosz_miniszterelnok_orosz_kormany_lemondott_mihail_misusztyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abee5cab-4e74-4b42-a2f5-5974499d4de1","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_orosz_miniszterelnok_orosz_kormany_lemondott_mihail_misusztyin","timestamp":"2020. január. 16. 16:42","title":"Támogatták az új orosz miniszterelnök kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]