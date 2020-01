Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5218689f-af2d-4a3e-aaaa-91e03442d002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes tisztségéről lemondott, kilépett a Fidesz–KDNP-frakcióból, és a párttagságát is felfüggesztette.","shortLead":"Az összes tisztségéről lemondott, kilépett a Fidesz–KDNP-frakcióból, és a párttagságát is felfüggesztette.","id":"20200120_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_egy_halalos_baleset_aldozatarol_tett_ki_fotot_a_Facebookra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5218689f-af2d-4a3e-aaaa-91e03442d002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aa34e3-6fe8-49a3-b99e-881b1906db79","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_egy_halalos_baleset_aldozatarol_tett_ki_fotot_a_Facebookra","timestamp":"2020. január. 20. 14:08","title":"Lemondott a fideszes képviselő, aki egy halálos baleset áldozatáról tett ki fotót a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","shortLead":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","id":"20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d185b2-cf21-4f9f-86de-4b36684c9be8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","timestamp":"2020. január. 20. 08:09","title":"Tállai az adómentes pálinkafőzésről: Létkérdés a nép hagyományainak megtartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0429f4b9-2833-43dd-8df0-39d1eca55dec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Polipok inspirálta robotot alkottak kínai kutatók: a puha robot képes a zsugorodásra, a környezetéhez igazodó kamuflázsra és a multimodális helyzetváltoztatásra.","shortLead":"Polipok inspirálta robotot alkottak kínai kutatók: a puha robot képes a zsugorodásra, a környezetéhez igazodó...","id":"20200119_polip_robot_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0429f4b9-2833-43dd-8df0-39d1eca55dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8057b54-6566-412e-a26e-433fdf177abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_polip_robot_kina","timestamp":"2020. január. 19. 17:03","title":"Saját testénél kisebb csövön is átfér a kínaiak új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","shortLead":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","id":"20200120_ausztral_tuzvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ee46ea-ef55-479f-8c6d-351a41ec742b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_ausztral_tuzvesz","timestamp":"2020. január. 20. 14:47","title":"Így még nem látta az ausztrál tűzvész pusztítását: előtte-utána fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2 milliárd forint értékben.","shortLead":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2...","id":"20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a0cd7c-96e3-4a97-9721-a45c933d032b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","timestamp":"2020. január. 18. 18:36","title":"Idén is fizeti a kormány a 35 év alattiak nyelvvizsgáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán átadja Ukrajnának a január elején Teherán közelében valószínűleg véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülő fekete dobozait. A gépen 176 ember tartózkodott, a katasztrófát senki sem élte túl.","shortLead":"Irán átadja Ukrajnának a január elején Teherán közelében valószínűleg véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülő...","id":"20200119_Ukrajna_megis_megkapja_Irantol_a_lelott_utasszallito_fekete_dobozait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac58fc3-1afd-4a37-a457-37ce4c12c7f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Ukrajna_megis_megkapja_Irantol_a_lelott_utasszallito_fekete_dobozait","timestamp":"2020. január. 19. 14:59","title":"Ukrajna mégis megkapja Irántól a lelőtt utasszállító fekete dobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64c9593-51b5-4282-9fa6-91f24c8bba34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimistán tekint a következő hónapok elé Elon Musk, a Crew Dragon sikeres tesztje után ugyanis már az űrhajósok útnak indítását tervezik a SpaceX-nél.","shortLead":"Optimistán tekint a következő hónapok elé Elon Musk, a Crew Dragon sikeres tesztje után ugyanis már az űrhajósok útnak...","id":"20200120_space_x_dragon_crew_urhajo_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e64c9593-51b5-4282-9fa6-91f24c8bba34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da131c63-5885-4bf5-913e-8733c6f2447e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_space_x_dragon_crew_urhajo_urutazas","timestamp":"2020. január. 20. 13:03","title":"Elon Musk bemondta: a SpaceX legkésőbb júniusban embert küld a világűrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fad257c-b162-4dd8-a6a0-6f8528e88ca8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"De Brad Pittet és Renée Zellwegert is díjazták. ","shortLead":"De Brad Pittet és Renée Zellwegert is díjazták. ","id":"20200120_Az_Eloskodok_kapta_a_hollywoodi_szineszceh_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fad257c-b162-4dd8-a6a0-6f8528e88ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9eecf3-eadc-4809-ba26-aa08b91da08c","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Az_Eloskodok_kapta_a_hollywoodi_szineszceh_dijat","timestamp":"2020. január. 20. 10:31","title":"Az Élősködők kapta a hollywoodi színészcéh díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]