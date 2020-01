Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Völner Pál Soros Györgyöt és a balliberális ügyvédeket is belekeverte az ügybe. ","shortLead":"Völner Pál Soros Györgyöt és a balliberális ügyvédeket is belekeverte az ügybe. ","id":"20200118_Bortonkarteritesek_mar_keszul_a_hatarozat_amivel_a_kormany_a_sajat_maga_altal_hozott_torvenyeket_veszi_semmibe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e675c21-5a47-4be5-9c09-81c23982940a","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Bortonkarteritesek_mar_keszul_a_hatarozat_amivel_a_kormany_a_sajat_maga_altal_hozott_torvenyeket_veszi_semmibe","timestamp":"2020. január. 18. 14:57","title":"Börtönkártérítések: elkészült a határozat, amivel a kormány a saját maga által hozott törvényekkel megy szembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba34537-1137-4ba1-9d43-3be4cc2d5115","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a rendszeres színház-, opera-, koncert- és múzeumlátogatás miként hat az emberek testi és szellemi állapotára. ","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a rendszeres színház-, opera-, koncert- és múzeumlátogatás miként hat...","id":"202003_a_kulturafogyasztas_hatasa_eletmuveszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba34537-1137-4ba1-9d43-3be4cc2d5115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c84b134-8222-4bc4-abe8-b54c2d17915f","keywords":null,"link":"/360/202003_a_kulturafogyasztas_hatasa_eletmuveszet","timestamp":"2020. január. 19. 16:15","title":"Élet és halál művészete: 6710 embernél vizsgálták meg, meddig él, aki többet művelődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","shortLead":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","id":"20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cbda2-4f01-46a1-b7ca-cc2b4a9dfd33","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. január. 18. 20:58","title":"Így hullámzik együtt Áder János és Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta szombaton, hogy ellenzi azt az elképzelést, hogy az ország vezetője korlátlan ideig maradhasson tisztségben, ahogyan az egykor a Szovjetunióban volt.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta szombaton, hogy ellenzi azt az elképzelést, hogy az ország vezetője korlátlan...","id":"20200118_Putyin_szerint_nem_lenne_jo_ha_valaki_korlatlan_ideig_vezeto_maradhatna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b24ca0-aa3a-475d-ad0a-09a9676a915f","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Putyin_szerint_nem_lenne_jo_ha_valaki_korlatlan_ideig_vezeto_maradhatna","timestamp":"2020. január. 18. 19:07","title":"Putyin szerint nem lenne jó, ha valaki korlátlan ideig vezető maradhatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","shortLead":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","id":"20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de5a976-c687-4079-a77c-00d5c0b05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","timestamp":"2020. január. 19. 15:03","title":"Ez idegesítheti most legjobban Mark Zuckerberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","shortLead":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","id":"20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904b9e0-4016-4e12-997e-ac7f9c5d29c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","timestamp":"2020. január. 20. 05:43","title":"Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai zsinagógában. A felszólalók szerint nem lehet túlzásba vinni a holokausztról való megemlékezést.","shortLead":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai...","id":"20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46508213-b30f-4494-9626-0e1c71a4c489","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","timestamp":"2020. január. 19. 15:15","title":"Megemlékeztek a pesti gettó felszabadításának 75. évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Isabel dos Santos, Jose Eduardo dos Santos lánya visszaélt azzal, hogy apja Angola államfője volt, és különféle gyanús ügyletek révén hatalmas vagyonra tett szert – írta a BBC.

","shortLead":"Isabel dos Santos, Jose Eduardo dos Santos lánya visszaélt azzal, hogy apja Angola államfője volt, és különféle gyanús...","id":"20200119_Igy_rabolta_ki_Angolat_az_elnok_lanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef39a723-cff4-4874-babc-50ea252b8443","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200119_Igy_rabolta_ki_Angolat_az_elnok_lanya","timestamp":"2020. január. 19. 20:53","title":"Így rabolta ki Angolát az elnök lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]