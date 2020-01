Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"715127b1-d5d7-46b0-82f1-16f97d24c1ab","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Példaértékű nemzetközi összefogás alakult ki a pusztító ausztrál bozót- és erdőtüzek megfékezésére és az áldozatok megsegítésére. De vajon tényleg adományokkal és a közösségi médián keresztül segítünk a legjobban? ","shortLead":"Példaértékű nemzetközi összefogás alakult ki a pusztító ausztrál bozót- és erdőtüzek megfékezésére és az áldozatok...","id":"20200112_ausztralia_ausztralbozottuz_adomanygujtes_klimavaltozas_fenntarthatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=715127b1-d5d7-46b0-82f1-16f97d24c1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1236c767-1159-48b8-a401-6cd994e8ea9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_ausztralia_ausztralbozottuz_adomanygujtes_klimavaltozas_fenntarthatosag","timestamp":"2020. január. 12. 16:00","title":"Amikor a vész már elmúlt, akkor kezdődik az igazi katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével készült el a Vakrepüléssel. \r

","shortLead":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével...","id":"202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d25ea8-153b-454a-9640-b1b13615c97e","keywords":null,"link":"/360/202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","timestamp":"2020. január. 13. 13:30","title":"Solymosi Bálint megírta kultikus regénye, az Életjáradék folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","shortLead":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","id":"20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20045e39-c0a2-49dd-8316-98c7796ceb05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","timestamp":"2020. január. 14. 06:13","title":"Ön venne használt rúzst? Ez lehet a következő őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben, az önkormányzati választási kudarc tanulságait valójában már levonta és a héten el is kezdi megosztani az érintettekkel. A jövőben információink szerint nem lehet választókerületi elnök, akinek kormányzati tisztsége is van, hogy minden jövőbeli képviselőjelölt csak a körzetére összepontosítsa az energiáit.","shortLead":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben...","id":"20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02ef6a2-1a4d-4f87-915d-bf615b8b4257","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","timestamp":"2020. január. 13. 11:45","title":"Mindenki szeretné már tudni, hogy Orbán felfelé vagy lefelé fordítja-e a hüvelykujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9bc35f-e46b-4725-a34e-89337bc5d76e","c_author":"Márton Szilárd","category":"360","description":"Az ingatlanosok azzal ijesztgettek, hogy az áfanövekedés megdrágítja a lakásokat, de ez nagy valószínűséggel nem lesz így. Az ingatlanlufi kidurranni látszik, mert a lakásvásárláshoz a lakosságnak nincs elég pénze, és a hitelfelvételt is háromszor meggondolja. ","shortLead":"Az ingatlanosok azzal ijesztgettek, hogy az áfanövekedés megdrágítja a lakásokat, de ez nagy valószínűséggel nem lesz...","id":"20200113_Mi_a_helyzet_a_magyar_ingatlanpiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9bc35f-e46b-4725-a34e-89337bc5d76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfb221c-6c9d-4321-b08f-64ad4fa6516f","keywords":null,"link":"/360/20200113_Mi_a_helyzet_a_magyar_ingatlanpiacon","timestamp":"2020. január. 13. 15:20","title":"Az ingatlanpiac csak akkor pöröghet tovább, ha nagy béremelések lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Hamillnél kiverte a biztosítékot, hogy a Facebook zöld utat adott a hazugságokat tartalmazó politikai hirdetéseknek.","shortLead":"Mark Hamillnél kiverte a biztosítékot, hogy a Facebook zöld utat adott a hazugságokat tartalmazó politikai...","id":"20200113_mark_hamill_facabook_oldala_politikai_hirdetes_a_facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f71571-7ef6-4b46-bba4-8293e3ed6064","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_mark_hamill_facabook_oldala_politikai_hirdetes_a_facebookon","timestamp":"2020. január. 13. 09:33","title":"Törli magát a Facebookról Mark Hamill, elege van a hazudozásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a08c9d-524f-42c7-9695-646a39879f96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019-es utolsó negyedéves adatok az ingatlanpiac változását mutatják.","shortLead":"A 2019-es utolsó negyedéves adatok az ingatlanpiac változását mutatják.","id":"20200114_Beszakadt_a_panellakasok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a08c9d-524f-42c7-9695-646a39879f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cc321f-846c-4f49-9c4b-aa866ccabd9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Beszakadt_a_panellakasok_ara","timestamp":"2020. január. 14. 11:28","title":"Beszakadt a panellakások ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab088cac-59ac-47ba-8ffb-529399223427","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"II. Erzsébet nem áll a fiatalok útjába, de nagyon szomorú.","shortLead":"II. Erzsébet nem áll a fiatalok útjába, de nagyon szomorú.","id":"20200113_harry_herceg_meghan_markle_erzsebet_kiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab088cac-59ac-47ba-8ffb-529399223427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b22ab5-ce89-430f-855f-820f98197bcb","keywords":null,"link":"/elet/20200113_harry_herceg_meghan_markle_erzsebet_kiralyno","timestamp":"2020. január. 13. 18:51","title":"Erzsébet királynő jóváhagyta, hogy Harry és Meghan a saját lábukra álljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]