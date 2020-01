Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","shortLead":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","id":"20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62fc260-3e30-417e-8996-a927e25e7c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","timestamp":"2020. január. 06. 12:06","title":"„Trump, te vagy a hülyeség szimbóluma”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt. Mindkét eset 2013-ban történt.","shortLead":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és...","id":"20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100e7ed9-e029-4a21-888b-85ca568507e5","keywords":null,"link":"/elet/20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. január. 06. 21:48","title":"Élete végéig börtönbe kerülhet Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit népszerűsítse.","shortLead":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit...","id":"20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c8f5ab-b90b-479f-8410-7e35ffcc86a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","timestamp":"2020. január. 06. 19:03","title":"Bődületes pénzzel tolják meg a kormányzati propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt szerint a honvédelmi tárca 2018 óta nem hajlandó információkat szolgáltatni a Magyar Honvédséggel kapcsolatban.","shortLead":"A párt szerint a honvédelmi tárca 2018 óta nem hajlandó információkat szolgáltatni a Magyar Honvédséggel kapcsolatban.","id":"20200105_Megvizsgalna_Irak_200_magyar_katona_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81179c92-ebdc-429c-83d0-e104f7d2cef7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Megvizsgalna_Irak_200_magyar_katona_DK","timestamp":"2020. január. 05. 14:56","title":"Megvizsgálná a DK, hogy haza kell-e hozni az Irakban szolgáló 200 magyar katonát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció tavalyi évéről. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció tavalyi évéről. ","id":"20200105_Bauer_Rossz_siker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb0b51d-6829-4516-89d7-52de4f00c7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Bauer_Rossz_siker","timestamp":"2020. január. 05. 11:50","title":"Bauer: Rossz siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42119b8f-1166-4a10-88e6-0011348dc981","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Beváltak a kalauzok által hordott testkamerák, egyre több MÁV-munkatárs kapja meg az eszközt, amely az eddigi tapasztalatok szerint sokat javít a biztonságukon.","shortLead":"Beváltak a kalauzok által hordott testkamerák, egyre több MÁV-munkatárs kapja meg az eszközt, amely az eddigi...","id":"20200106_mav_start_kalauz_testkamera_jegyvizsgalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42119b8f-1166-4a10-88e6-0011348dc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466f73d5-c879-4a0a-92d7-2211e2e9733f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mav_start_kalauz_testkamera_jegyvizsgalo","timestamp":"2020. január. 06. 00:03","title":"Amikor legközelebb felszáll a vonatra, nézze csak meg azt a kis dobozt a kalauzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe3b21e-2780-4e80-b190-20ad766226dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200105_kek_feny_szuro_hatasa_spacex_starlink_egbolt_apple_iphone_2020_bds_gps_wizzair_madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3b21e-2780-4e80-b190-20ad766226dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616a5c7-7b70-4b4a-90b5-a27eba65352f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_kek_feny_szuro_hatasa_spacex_starlink_egbolt_apple_iphone_2020_bds_gps_wizzair_madrid","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Ez történt: rájöttek, hogy mégsem mindig hasznos a telefonok kékfény-szűrő funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves múltjából.","shortLead":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves...","id":"202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdb1df-76f9-4c79-a077-f28950435eca","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 07. 10:00","title":"Mi a betegség? Volt, amikor a szerelmet is annak tartották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]