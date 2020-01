Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével készült el a Vakrepüléssel. \r

","shortLead":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével...","id":"202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d25ea8-153b-454a-9640-b1b13615c97e","keywords":null,"link":"/360/202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","timestamp":"2020. január. 13. 13:30","title":"Solymosi Bálint megírta kultikus regénye, az Életjáradék folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bc8701-cc3b-4e16-b063-b954e3cb3e61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek nem hajthatnak be Szlovákiába Nógrád megyéből.\r

","shortLead":"A 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek nem hajthatnak be Szlovákiába Nógrád megyéből.\r

","id":"20200113_Tuntetes_miatt_korlatozzak_tobb_magyar_hataratkelo_forgalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2bc8701-cc3b-4e16-b063-b954e3cb3e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcac45d-a1d6-40ad-9442-ae79834f1f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Tuntetes_miatt_korlatozzak_tobb_magyar_hataratkelo_forgalmat","timestamp":"2020. január. 13. 06:04","title":"Tüntetés miatt korlátozzák több magyar határátkelő forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2020. január. 13. 09:30","title":"Hétköznapi trükkök, melyek segítségével megelőzhető a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"80fcf29e-aa7b-47d3-a755-d03f9b8a6848","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Huszonhét év után megszűnt a videojátékokkal foglalkozó nyomtatott sajtó Magyarországon. A decemberi lapszámaikkal egyszerre elköszönt két gamermagazin, a PC Guru és a GameStar sorsát kiadóik egyaránt a print lappiac hanyatlásának nyakába varrják. A probléma ennél valamivel összetettebbnek tűnik.","shortLead":"Huszonhét év után megszűnt a videojátékokkal foglalkozó nyomtatott sajtó Magyarországon. A decemberi lapszámaikkal...","id":"202002__videojatekos_ujsagok__guruk_es_csillagok__lapzarta__game_over","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80fcf29e-aa7b-47d3-a755-d03f9b8a6848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf6473f-baf1-4673-92cb-a74a7b896a18","keywords":null,"link":"/360/202002__videojatekos_ujsagok__guruk_es_csillagok__lapzarta__game_over","timestamp":"2020. január. 12. 08:15","title":"Game over: Miért szűnt meg 27 év után a nyomtatott PC Guru és GameStar? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce37126-1b6b-44df-8e0f-cab978d8ca88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lehetett a Kádár-rendszerben melegnek lenni? Milyen problémáik voltak akkor és milyenek napjainkban a homoszexuálisoknak? Miben volt más az ismerkedés akkoriban és miben most? Ezekre a kérdésekre is válaszokat ad a Meleg férfiak, hideg diktatúrák című film első része. ","shortLead":"Milyen lehetett a Kádár-rendszerben melegnek lenni? Milyen problémáik voltak akkor és milyenek napjainkban...","id":"20200110_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ce37126-1b6b-44df-8e0f-cab978d8ca88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd496b-efb5-49cc-81d8-5e577ea45226","keywords":null,"link":"/360/20200110_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_elso_resz","timestamp":"2020. január. 11. 19:00","title":"Doku360: \"Elegem volt abból, ha nem is hazudok, de titkolom az életem egy részét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat legendásított szerkesztőjének nemrég megjelent terjedelmes levelezésgyűjteménye számos rejtélyre ad magyarázatot.","shortLead":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat...","id":"202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45a498-0a20-422c-a713-cc7d8e668298","keywords":null,"link":"/360/202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","timestamp":"2020. január. 12. 12:00","title":"Lehull a lepel a Nyugat legendás, írógörcsös szerkesztőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"François Fiedler, azaz Fiedler Ferenc festményeit Amerikában annak idején az egyik legfontosabb galéria állította ki. Az absztrakt expresszionizmus mesterének munkáiból most a Műcsarnok válogatott.","shortLead":"François Fiedler, azaz Fiedler Ferenc festményeit Amerikában annak idején az egyik legfontosabb galéria állította ki...","id":"202002_tarlat__afenyek_festoje_francois_fiedler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d55afb-205b-4bf6-9344-4f0273df79d0","keywords":null,"link":"/360/202002_tarlat__afenyek_festoje_francois_fiedler","timestamp":"2020. január. 11. 17:15","title":"Újra itthon a sokáig csak külföldön világhírű magyar Jackson Pollock","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","id":"20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a6834-c0f9-456a-9a93-23f7ce4eb418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","timestamp":"2020. január. 13. 13:20","title":"Közel 760 ezer járat repült át tavaly Magyarország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]