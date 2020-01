Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal az eset után beazonosították a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"Nem sokkal az eset után beazonosították a feltételezett elkövetőt.","id":"20200121_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Kiskoroson_a_sofor_elhajtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88968-fc98-4068-9ead-dad260580e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Kiskoroson_a_sofor_elhajtott","timestamp":"2020. január. 21. 05:00","title":"Halálra gázoltak egy kerékpárost Kiskőrösön, a sofőr elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181c23d9-145a-4133-9720-52cda388db96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kínálatában több gázolajos modell is lágyhibrid technológiát kap és megérkezett a 318i.","shortLead":"A bajor gyártó kínálatában több gázolajos modell is lágyhibrid technológiát kap és megérkezett a 318i.","id":"20200120_hibridde_valnak_a_dizel_bmwk_es_jott_egy_olcso_uj_3as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181c23d9-145a-4133-9720-52cda388db96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1a631-d29f-4df7-8608-731345de611c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_hibridde_valnak_a_dizel_bmwk_es_jott_egy_olcso_uj_3as","timestamp":"2020. január. 20. 11:21","title":"Hibriddé válnak a dízel BMW-k és jött egy olcsó új 3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy év után végérvényesen besokallt a közműlopási ügyétől Galambos Lajos. A tárgyalást félbeszakítva állt fel a vádlottak padjáról, csak azt érezte, ki kell mennie.\r

\r

","shortLead":"Négy év után végérvényesen besokallt a közműlopási ügyétől Galambos Lajos. A tárgyalást félbeszakítva állt fel...","id":"20200121_Megint_rosszul_lett_a_targyalasan_Galambos_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d3215c-3da2-495b-b80b-ce6a21fe4ef5","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Megint_rosszul_lett_a_targyalasan_Galambos_Lajos","timestamp":"2020. január. 21. 09:06","title":"Megint rosszul lett a tárgyalásán Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott dokumentum szerint az Európai Bizottság (EB) szeretné jobban megismerni az arcfelismerés mögötti technológiát és hatását. Amíg a biztosok komolyabban is végiggondolják a lehetséges következményeket, átmenetileg betiltanák annak használatát.","shortLead":"Egy kiszivárgott dokumentum szerint az Európai Bizottság (EB) szeretné jobban megismerni az arcfelismerés mögötti...","id":"20200120_arcfelismeres_technologia_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b178d7-99bd-4218-bffa-60d24b798650","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_arcfelismeres_technologia_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","timestamp":"2020. január. 20. 12:03","title":"Az Európai Bizottság szerint túl kockázatos módszer, ezért betiltanák az arcfelismerést egy időre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szélsőséges hetünk lesz: sokat fog sütni a nap, de zimankós éjszakákra számítsunk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 9 fok lesz várhatóan. ","shortLead":"Szélsőséges hetünk lesz: sokat fog sütni a nap, de zimankós éjszakákra számítsunk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz...","id":"20200119_Minusz_9_fokig_is_lehulhet_a_levego_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8cf412-2dfc-4ff7-9c65-35b426e6c85a","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Minusz_9_fokig_is_lehulhet_a_levego_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 19. 16:00","title":"Mínusz 9 fokig is lehűlhet a levegő jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Azt mondják, zseniális volt a humora. Hogy szerette az életet. Koreográfiákat látott a hétköznapi történésekbe. Mélyen elkötelezett líraisága a mai napig lenyűgöző. Federico Fellini ma ünnepelné a 100. születésnapját, és ebből az alkalomból hét magyar filmrendező osztotta meg velünk a vallomását arról, hogy milyen hatást gyakoroltak rá Fellini filmjei. Elmondják, hogy miért rajonganak érte – vagy éppen miért nem –, és hogy szerintük kiállta-e a Maestro életműve az idő próbáját. ","shortLead":"Azt mondják, zseniális volt a humora. Hogy szerette az életet. Koreográfiákat látott a hétköznapi történésekbe. Mélyen...","id":"20200120_Felkavar_mar_az_is_ahogy_ra_gondolok__100_eves_lenne_Fellini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb75e59-ecfb-4496-9e1c-34ef7d3c2a46","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Felkavar_mar_az_is_ahogy_ra_gondolok__100_eves_lenne_Fellini","timestamp":"2020. január. 20. 20:00","title":"„Felkavar már az is, ahogy rá gondolok” – 100 éves lenne Federico Fellini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjelentősebb csökkenés a jogász osztatlan mesterképzésen történt.","shortLead":"A legjelentősebb csökkenés a jogász osztatlan mesterképzésen történt.","id":"20200121_Csokkennek_a_felveteli_ponthatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67efd7c-d79e-4cd6-846b-665a20668248","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Csokkennek_a_felveteli_ponthatarok","timestamp":"2020. január. 21. 07:41","title":"Csökkennek a felvételi ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott tábori lelkész szerint ő a Helsinki Bizottságot vette védelmébe a beszédében, az MTI tudósításában pedig kiforgatták a szavait.","shortLead":"A nyugalmazott tábori lelkész szerint ő a Helsinki Bizottságot vette védelmébe a beszédében, az MTI tudósításában pedig...","id":"20200120_Csuka_Az_MTI_tudositasban_teljesen_kiforgattak_a_szavaim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd20afd-c923-4f4b-96e2-33403d198cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Csuka_Az_MTI_tudositasban_teljesen_kiforgattak_a_szavaim","timestamp":"2020. január. 20. 13:47","title":"Csuka: Az MTI tudósításában teljesen kiforgatták a szavaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]