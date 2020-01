Új funkciót készített az Adobe a Premier Pro videószerkesztő szoftveréhez. A Productions nevű fejlesztésnek azok örülhetnek igazán, akik valamilyen nagyobb projekten dolgoznak, amelybe másokat is be kell vonniuk. A funkcióval ugyanis lényegében úgy szerkeszthetik másokkal együtt a videót, ahogy például a Google Drive-on keresztül is a dokumentumokat.

Az Adobe a Sundance Filmfesztiválon mutatta be az újdonságot, amit a Terminátor: Sötét végzet, valamint az A nevem Dolemite mögött álló produkciós csapattal közösen álmodtak meg.

A Productions tulajdonképpen egy új panel, ami lényegében úgy működik, mint a Google Drive. Az Adobe szerint így sokkal könnyebb lesz megosztani egy produkció felvételeit, amit aztán többen is szerkeszthetnek egyszerre. Emiatt a munkálatokat is gyorsabban fejezhetik be, mint egyébként.

A funkcióhoz egy külön gombot is fejlesztettek, amivel le lehet zárni a projektet. Erre azért van szükség, hogy senki se tudjon rámenteni úgy a videóra, hogy más még dolgozik benne – így nem vesznek el a módosítások. A használatával mások le tudják másolni a videót, de változtatni nem tudnak rajta.

