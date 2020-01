Mindent megtesz a Motorola annak érdekében, hogy övé legyen az első, rugalmas kijelzőjű, kagylószerűen hajtható telefon (azaz elvigye a show-t a Samsung elől), s az új köntösbe öltöztetett Motorola Razr már február elején el is érhető az amerikai Verizon szolgáltató ügyfelei számára.

A telefonnal kapcsolatban immár szinte semmilyen titok sem maradt, és most a gyártó promóciós videókat készített, amelyeken egyrészt bemutatja a telefon fontos jellemzőit, másrészt egyfajta kezelési útmutatót is ad melléjük. Ez utóbbi videóban – tanulva a Samsung Galaxy Fold esetéből – külön is felhívja a figyelmet arra, hogy ezúttal normális jelenség, ha kidudorodás, göröngy van a kijelzőn, illetve hogy nincs szükség képernyővédőre sem.

