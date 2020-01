Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","shortLead":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","id":"20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2149c391-8b90-4b44-9a1f-6985dca382ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. január. 30. 12:19","title":"Kína leggazdagabb embere is beszáll a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b","c_author":"Balla István - Vándor Éva","category":"elet","description":"Állati forrásból, feltehetően denevérektől ered a világszerte pánikot okozó új koronavírus, de még véletlenül sem jó ötlet emiatt kiirtani őket. A koronavírusokkal foglalkozó magyar szakértő szerint az olyan mutációk, amelyek a mostanihoz hasonló helyzethez elvezetnek, extrém ritkák. Viszont a gazdaváltást mi, emberek tettük lehetővé.","shortLead":"Állati forrásból, feltehetően denevérektől ered a világszerte pánikot okozó új koronavírus, de még véletlenül sem jó...","id":"20200129_Egy_vilagjarvany_kuszoben_allunk_ez_most_mar_teny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2d795c-0718-4b7c-b132-c0b309835697","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Egy_vilagjarvany_kuszoben_allunk_ez_most_mar_teny","timestamp":"2020. január. 29. 06:30","title":"Egy világjárvány küszöbén állunk, ez most már tény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","shortLead":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","id":"20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294eff9-eeea-44e0-9c43-703036853fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","timestamp":"2020. január. 29. 05:50","title":"Megbüntettek egy kínai boltot, mert megemelte a szájmaszk árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa14979-1cfc-4b44-a671-6e73a0dedbb3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ismeretlen tettesek pirotechnikai eszközökkel dobálták meg kedd este Ed Woodwardnak, a Manchester United labdarúgóklub alelnökének családi házát, közben pedig azt skandálták, hogy \"Ed Woodward meg fog halni\".","shortLead":"Ismeretlen tettesek pirotechnikai eszközökkel dobálták meg kedd este Ed Woodwardnak, a Manchester United labdarúgóklub...","id":"20200129_fenyegetes_tamadas_ed_woodward_manchester_united","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa14979-1cfc-4b44-a671-6e73a0dedbb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f40e2ba-b91b-4fdd-a06b-3eeec1d8770f","keywords":null,"link":"/sport/20200129_fenyegetes_tamadas_ed_woodward_manchester_united","timestamp":"2020. január. 29. 15:57","title":"Halálosan megfenyegették a Manchester United alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bbbd09-de5b-4b21-b998-a37602a337b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A SUV-őrület közepén a francia mérnökök fogták az A110-es sportautót és megemelték, illetve kiszélesítették azt.","shortLead":"A SUV-őrület közepén a francia mérnökök fogták az A110-es sportautót és megemelték, illetve kiszélesítették azt.","id":"20200129_silecekkel_a_hatan_debutalt_a_legfrissebb_alpine_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bbbd09-de5b-4b21-b998-a37602a337b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d379c2ac-9846-45f5-987d-a5609e355a4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_silecekkel_a_hatan_debutalt_a_legfrissebb_alpine_sportkocsi","timestamp":"2020. január. 29. 15:44","title":"Sílécekkel a hátán debütált a legfrissebb Alpine sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ő felesége is „teljes értékű, csinos nőként jött ki a kórházból”. A fitneszguru hosszú interjúban fejtette ki az álláspontját az elmúlt napok nagy vihart kavaró videóiról, kommentjeiről és támadásairól. ","shortLead":"Az ő felesége is „teljes értékű, csinos nőként jött ki a kórházból”. A fitneszguru hosszú interjúban fejtette ki...","id":"20200128_Schobert_Norbert_Szerintem_a_terhesseg_es_a_szules_nem_egy_drama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b88c5-a180-4e86-9be8-d328dbf7ff22","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Schobert_Norbert_Szerintem_a_terhesseg_es_a_szules_nem_egy_drama","timestamp":"2020. január. 28. 14:09","title":"Schobert Norbert: Szerintem a terhesség és a szülés nem egy dráma!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","shortLead":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","id":"20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6820facb-75e6-4986-bb5b-73b2836734eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","timestamp":"2020. január. 28. 16:11","title":"Az autópálya hídján terelt át egy román juhász több száz birkát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus a világgazdaságra is átterjedhet, Magyarország sereghajtó a megújuló energiák felhasználásában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A vírus a világgazdaságra is átterjedhet, Magyarország sereghajtó a megújuló energiák felhasználásában. Ez a hvg360...","id":"20200130_Radar360_reggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9517d817-59f0-4c1e-b953-64eae4e64ddc","keywords":null,"link":"/360/20200130_Radar360_reggel","timestamp":"2020. január. 30. 08:00","title":"Radar360: Megállíthatatlan a koronavírus, ahogy a hazai politikai harc is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]