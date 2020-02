Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming Simulatorban karosszékünkből irányíthatunk egy egész gazdaságot.","shortLead":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming...","id":"20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8322e5-d369-4371-8b5e-f5fce8d23dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","timestamp":"2020. február. 03. 20:03","title":"Nagyon jó és majdnem 9000 forintos játékot ad most ingyen az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wizz Air figyelmeztette az Izraelbe tartó utasokat.","shortLead":"A Wizz Air figyelmeztette az Izraelbe tartó utasokat.","id":"20200203_Az_izraeliek_visszaforditjak_a_repuloteren_azokat_akik_az_elmult_ket_hetben_Kinaban_jartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056b6536-656a-45cb-88d9-2cad1bcd03c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Az_izraeliek_visszaforditjak_a_repuloteren_azokat_akik_az_elmult_ket_hetben_Kinaban_jartak","timestamp":"2020. február. 03. 18:57","title":"Az izraeliek visszafordítják a repülőtéren azokat, akik az elmúlt két hétben Kínában jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","shortLead":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","id":"20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188301a-3449-4b1c-8380-284c47202724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","timestamp":"2020. február. 03. 20:48","title":"Nagyon megérezte a Zwack a neta bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik érintett pokoli járatról beszélt, egy fiatal lányt mesterségesen kellett lélegeztetni.","shortLead":"Az egyik érintett pokoli járatról beszélt, egy fiatal lányt mesterségesen kellett lélegeztetni.","id":"20200203_Tobb_utas_is_elajult_a_Ryanair_BudapestEdinburgh_jaratan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e9eb57-bd84-4dc7-ba00-73907173d46e","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Tobb_utas_is_elajult_a_Ryanair_BudapestEdinburgh_jaratan","timestamp":"2020. február. 03. 14:11","title":"Több utas elájult a Ryanair Budapest–Edinburgh járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag korlátozódik a szűkebben vett közoktatás területére. Valójában nagyon is súlyos alkotmányos alapkérdésről van szó.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag...","id":"20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5ac40d-4812-4c47-ab02-7165f76c95a4","keywords":null,"link":"/360/20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","timestamp":"2020. február. 04. 15:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: mi köze a NAT-nak a törvény előtti egyenlőséghez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7559b8da-8dec-46d2-93a6-cf130457961e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az interneten és lakossági fórumokon is gyűjti a helyiek véleményét a II. kerületi önkormányzat arról, hogy mi legyen a Fény utcai piac sorsa. Történetének legrosszabb időszakát éli a csarnok, az őstermelők, a kereskedők és a vevők is elpártoltak. Megnéztük, miért.","shortLead":"Az interneten és lakossági fórumokon is gyűjti a helyiek véleményét a II. kerületi önkormányzat arról, hogy mi legyen...","id":"20200204_feny_utca_onkormanyzat_piac_vasarcsarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7559b8da-8dec-46d2-93a6-cf130457961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4477aa3-7211-40a2-842e-76fcb3951d51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_feny_utca_onkormanyzat_piac_vasarcsarnok","timestamp":"2020. február. 04. 12:20","title":"Drága és huzatos – bajban a Fény utcai piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Hupej tartománytól délre fekvő Hunanban H5N1-járvány pusztít. A hatóságok eddig 17 ezer baromfit öltek le miatta.","shortLead":"A Hupej tartománytól délre fekvő Hunanban H5N1-járvány pusztít. A hatóságok eddig 17 ezer baromfit öltek le miatta.","id":"20200203_madarinfluenza_jarvany_h5n1_kina_hunan_baromfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95928ff-21f6-47f5-935b-ad3a8cb2ccfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_madarinfluenza_jarvany_h5n1_kina_hunan_baromfi","timestamp":"2020. február. 03. 12:53","title":"Még ez is: veszélyes madárinfluenza-járvány tört ki Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult a Brexit második menete.","shortLead":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult...","id":"20200203_brexit_szabadkereskedelem_boris_johnson_michel_barnier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26abea3-1e7a-486b-9442-3009a1e962f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_brexit_szabadkereskedelem_boris_johnson_michel_barnier","timestamp":"2020. február. 03. 14:18","title":"Már ki is derült, min fog összeveszni London és Brüsszel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]