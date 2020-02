Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","shortLead":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","id":"20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3faf9f0-c6d9-4f14-b052-1e8f8f1f757a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","timestamp":"2020. február. 05. 11:03","title":"Már mobilról is kiléphet az űrbe a Google Earthben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a jármű, ami mellett még a BMW X7 is szerénynek tűnik.","shortLead":"Ez az a jármű, ami mellett még a BMW X7 is szerénynek tűnik.","id":"20200205_Megjott_az_elnokok_es_rapperek_hetuleses_uj_nagyautoja_Cadillac_Escalade","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ad3c6-4949-45e3-aa6c-7adea0d4e8eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Megjott_az_elnokok_es_rapperek_hetuleses_uj_nagyautoja_Cadillac_Escalade","timestamp":"2020. február. 05. 10:11","title":"Erre a hétülésesre várnak az elnökök és rapperek – itt az új Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik érintett pokoli járatról beszélt, egy fiatal lányt mesterségesen kellett lélegeztetni.","shortLead":"Az egyik érintett pokoli járatról beszélt, egy fiatal lányt mesterségesen kellett lélegeztetni.","id":"20200203_Tobb_utas_is_elajult_a_Ryanair_BudapestEdinburgh_jaratan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e9eb57-bd84-4dc7-ba00-73907173d46e","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Tobb_utas_is_elajult_a_Ryanair_BudapestEdinburgh_jaratan","timestamp":"2020. február. 03. 14:11","title":"Több utas elájult a Ryanair Budapest–Edinburgh járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf48b3-4360-4f39-8af7-a762a604319d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többi intézménynek így havonta négy ügyelettel többet kell majd vállalnia.","shortLead":"A többi intézménynek így havonta négy ügyelettel többet kell majd vállalnia.","id":"20200204_Harom_ersebesz_kellene_egy_sincs_a_Peterfy_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf48b3-4360-4f39-8af7-a762a604319d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18a1a10-1525-4aee-93b0-36f99b96314c","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Harom_ersebesz_kellene_egy_sincs_a_Peterfy_korhazban","timestamp":"2020. február. 04. 07:40","title":"Három érsebész kellene, egy sincs a Péterfy-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Az igazságügyi miniszter bepillantást engedett a családi életébe.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter bepillantást engedett a családi életébe.","id":"20200204_Varga_Judit_Fontos_nekem_hogy_a_ferj_ferfi_legyen_a_feleseg_meg_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be8fbf0-01e4-457d-b612-49c0140adbf3","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Varga_Judit_Fontos_nekem_hogy_a_ferj_ferfi_legyen_a_feleseg_meg_no","timestamp":"2020. február. 04. 11:39","title":"Varga Judit: Fontos nekem, hogy a férj férfi legyen, a feleség meg nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200204_Nem_tanitok_fasiszta_irot__tiltakozohullam_indul_a_NAT_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f726d52a-44eb-4eb7-9b96-9508f9a78e97","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Nem_tanitok_fasiszta_irot__tiltakozohullam_indul_a_NAT_ellen","timestamp":"2020. február. 04. 14:06","title":"„Nem tanítok fasiszta írót” – tiltakozóhullám indul a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Jakab Péter közös listán nem szerepelne 2022-ben Gyurcsány Ferenccel és a DK-val, de „ha a választók úgy döntenek”, akkor koalíciós tárgyalásokat folytatna a volt miniszterelnökkel.","shortLead":"Jakab Péter közös listán nem szerepelne 2022-ben Gyurcsány Ferenccel és a DK-val, de „ha a választók úgy döntenek”...","id":"20200205_Civil_miniszterelnokjeloltet_akar_a_Jobbik_uj_elnoke_mar_van_is_egy_jeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a71844-db20-4485-9360-7221d2c36220","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Civil_miniszterelnokjeloltet_akar_a_Jobbik_uj_elnoke_mar_van_is_egy_jeloltje","timestamp":"2020. február. 05. 08:35","title":"Civil miniszterelnök-jelöltet akar a Jobbik új elnöke, már van is egy jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Olyan rettenetes állapotok között tartott egy gondnok egy németjuhászt, hogy a kutya belepusztult. A férfi most áll bíróság elé.","shortLead":"Olyan rettenetes állapotok között tartott egy gondnok egy németjuhászt, hogy a kutya belepusztult. A férfi most áll...","id":"20200203_Birosag_ele_allitanak_egy_allatkinzot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f7308c-1a0a-4e93-9ae7-4270a67bac9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Birosag_ele_allitanak_egy_allatkinzot","timestamp":"2020. február. 03. 15:55","title":"Bíróság elé állítanak egy állatkínzót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]