[{"available":true,"c_guid":"6d729ecd-a6d3-45ad-9e4b-ee33569b7ffd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája a jelek szerint lekoppintotta a BMW látványos, bár sokak által bazárinak tartott ötletét.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája a jelek szerint lekoppintotta a BMW látványos, bár sokak által bazárinak tartott...","id":"20200204_vilagito_hutoracsot_kapott_a_legujabb_skoda_divatterepjaro_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d729ecd-a6d3-45ad-9e4b-ee33569b7ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b773c3bf-fa81-4866-a71d-a7b212322029","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_vilagito_hutoracsot_kapott_a_legujabb_skoda_divatterepjaro_suv","timestamp":"2020. február. 04. 11:21","title":"Világító hűtőrácsot kapott a legújabb Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, a frakció 2018 májusa óta kötött szerződéseinek listáján azért így is akadnak meglepő tételek, ahogy a megbízottak között volt és jelenlegi KDNP-s funkcionáriusok is. Az Országgyűlés Hivatalától az összes parlamenti frakció kiadásainak összesítését kikértük. A feldolgozott adatokból készülő sorozatunkat a kisebbik kormánypárttal kezdjük. ","shortLead":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja...","id":"20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695ae2dc-348f-42eb-b887-538ba4cc8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","timestamp":"2020. február. 04. 06:30","title":"Kultúra, csapatépítés, tanácsadás: a Fidesznél is többet költött a hetedakkora KDNP-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne a gyógyszere, noha hálapénzfizetésben élen járunk az EU-ban.","shortLead":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne...","id":"202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e8b42a-7fa5-46ad-8958-74deb333f74a","keywords":null,"link":"/360/202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","timestamp":"2020. február. 04. 13:00","title":"Tényleg az orvosok akarják betiltani a hálapénzt, de a kormány ezt nem engedi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni a komoly értékén. ","shortLead":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni...","id":"20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7db0c1-a9f8-4278-86ec-d27c41d85541","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","timestamp":"2020. február. 05. 06:41","title":"A 90-es évek elejére, a DTM hőskorába repít vissza ez az eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","shortLead":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","id":"20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe9d07-bb45-4fc5-ae72-bef6717982bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","timestamp":"2020. február. 04. 05:56","title":"Több milliárd forinttal tartozik a kormány a fővárosnak a Biodómért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"27, de 115 forintból is kimoshatunk egy adag szennyes ruhát, a foltok eltüntetésében azonban folttisztító nélkül ne reménykedjünk. ","shortLead":"27, de 115 forintból is kimoshatunk egy adag szennyes ruhát, a foltok eltüntetésében azonban folttisztító nélkül ne...","id":"20200204_itm_teszt_mososzer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05b43f9-2899-4c02-b9c3-5eeb05d77f43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_itm_teszt_mososzer","timestamp":"2020. február. 04. 14:37","title":" Kiszámolta az ITM, mennyibe kerül egy mosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg az Instagram pénzügyeire rálátó forrása szerint a cég 20 milliárd dollár bevételt könyvelhetett el 2019-ben, ami jóval több a YouTube tavalyi eredményénél.","shortLead":"A Bloomberg az Instagram pénzügyeire rálátó forrása szerint a cég 20 milliárd dollár bevételt könyvelhetett el...","id":"20200205_instagram_youtube_beveteli_adatok_penzugy_finanszirozas_hirdetesi_bevetelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f504e14-8c18-48ab-aed0-fb0f054e5d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_instagram_youtube_beveteli_adatok_penzugy_finanszirozas_hirdetesi_bevetelek","timestamp":"2020. február. 05. 10:33","title":"Lenyomta az Instagram a YouTube-ot, sokkal több pénzt keresett egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozzányúlnának a helyi iparűzési adóhoz, a cél, hogy az átalakítással jobban ösztönözzék a helyi gazdaságok növekedését – közölte a pénzügyminiszter a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülése után.","shortLead":"Hozzányúlnának a helyi iparűzési adóhoz, a cél, hogy az átalakítással jobban ösztönözzék a helyi gazdaságok növekedését...","id":"20200204_Varga_Valtozasok_johetnek_az_iparuzesi_ado_fizeteseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eece01-e7e5-43f0-a663-afdab1f8b281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Varga_Valtozasok_johetnek_az_iparuzesi_ado_fizeteseben","timestamp":"2020. február. 04. 16:14","title":"Varga Mihály 850 ezer vállalkozást érintő változást lengetett be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]