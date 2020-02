Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Olyan rettenetes állapotok között tartott egy gondnok egy németjuhászt, hogy a kutya belepusztult. A férfi most áll bíróság elé.","shortLead":"Olyan rettenetes állapotok között tartott egy gondnok egy németjuhászt, hogy a kutya belepusztult. A férfi most áll...","id":"20200203_Birosag_ele_allitanak_egy_allatkinzot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f7308c-1a0a-4e93-9ae7-4270a67bac9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Birosag_ele_allitanak_egy_allatkinzot","timestamp":"2020. február. 03. 15:55","title":"Bíróság elé állítanak egy állatkínzót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László Kórházban vizsgálják.","shortLead":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László...","id":"20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26996ff-9a39-4c2c-b4d6-dd8099f333ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","timestamp":"2020. február. 03. 21:24","title":"Elkülönítettek a budapesti repülőtéren egy lázas kínai utast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","shortLead":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","id":"20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c007f0af-4559-40b8-9e5a-89391aed4d14","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","timestamp":"2020. február. 03. 10:46","title":"Ez a csípőmozgás a politikáról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási a drágulás.","shortLead":"Óriási a drágulás.","id":"20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343dd741-d680-49db-9fc0-57feccd83624","keywords":null,"link":"/kkv/20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","timestamp":"2020. február. 03. 14:06","title":"Többszörös áron kínálják az orvosi maszkokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más fegyverünk egyelőre nem nagyon van a koronavírus ellen, úgyhogy fontos, hogy ezt jól csináljuk.","shortLead":"Más fegyverünk egyelőre nem nagyon van a koronavírus ellen, úgyhogy fontos, hogy ezt jól csináljuk.","id":"20200203_A_kezmosas_csak_akkor_er_valamit_ha_rendesen_csinalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24581be-9d71-4f68-ae58-c93e3b3f8011","keywords":null,"link":"/elet/20200203_A_kezmosas_csak_akkor_er_valamit_ha_rendesen_csinalja","timestamp":"2020. február. 03. 13:27","title":"A kézmosás csak akkor ér valamit, ha rendesen csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval többet vásároltak Magyarországon 2019-ben, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Jóval többet vásároltak Magyarországon 2019-ben, mint egy évvel korábban.","id":"20200204_2500_milliard_forintot_hagytak_a_magyarok_a_boltokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f55953f-7652-4495-8c90-ef3180a77bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_2500_milliard_forintot_hagytak_a_magyarok_a_boltokban","timestamp":"2020. február. 04. 11:26","title":"2500 milliárd forintot hagytak a boltokban tavaly a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi egyéb egészségügyi problémákkal is küzdött, váratlan szívleállás okozta a halálát.","shortLead":"A férfi egyéb egészségügyi problémákkal is küzdött, váratlan szívleállás okozta a halálát.","id":"20200204_Koronavirus_39_eves_beteg_hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e722c4-7443-43c8-b45d-24db17f23ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Koronavirus_39_eves_beteg_hongkong","timestamp":"2020. február. 04. 07:21","title":"Koronavírus: meghalt egy 39 éves beteg Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","shortLead":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","id":"20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed001e1b-8af9-40bf-92a6-0ca6284ebd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","timestamp":"2020. február. 04. 10:39","title":"Egy autós vágott a lángoló Volán-busz elé, kellett is a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]