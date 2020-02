Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint engedélyeznék, hogy a világtól elzárt távoli helyeken nős férfiak is szolgálhassanak katolikus papként. A pápai állásfoglalás a tradíciókat féltő konzervatívok diadalát jelenti, szerintük a változtatás olyan lejtőre taszíthatta volna az egyházat, amelyen már nincs megállás.","shortLead":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint...","id":"20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0065b-7824-4735-afe9-b646fffeed6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","timestamp":"2020. február. 12. 12:38","title":"A pápa elvetette a cölibátus részleges feloldását, a konzervatívok örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt hitték, hogy nem fertőzött, pedig az új koronavírus-fertőzésből kialakuló betegséghez hasonló tüneteket produkált. Aztán kiderült, hogy tényleg elkapta a kórt.","shortLead":"Azt hitték, hogy nem fertőzött, pedig az új koronavírus-fertőzésből kialakuló betegséghez hasonló tüneteket produkált...","id":"20200211_koronavirus_amerika_san_diego_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19dae6d-1126-4908-8612-271428d6987d","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_amerika_san_diego_korhaz","timestamp":"2020. február. 11. 11:48","title":"Koronavírus: nem mutatta ki az első teszt, kiengedtek a kórházból egy beteget Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kramp-Karrenbauer pártja nem tudott arról, kivel tárgyal az elnöke. ","shortLead":"Kramp-Karrenbauer pártja nem tudott arról, kivel tárgyal az elnöke. ","id":"20200211_Megtuduk_miert_volt_kavarodas_Orban_berlini_utjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ebb25e-d13e-4950-983c-827512983714","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Megtuduk_miert_volt_kavarodas_Orban_berlini_utjan","timestamp":"2020. február. 11. 13:01","title":"Megtudtuk, miért volt kavarodás Orbán berlini útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az első hivatalos poszter, és megmutatja, hogyan fog kinézni a Xiaomi hamarosan érkező új telefonja.","shortLead":"Megjelent az első hivatalos poszter, és megmutatja, hogyan fog kinézni a Xiaomi hamarosan érkező új telefonja.","id":"20200211_hivatalos_poszter_xiaomi_mi10_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bad24e9-b6dd-4b63-9cd1-4794d9b2e954","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_hivatalos_poszter_xiaomi_mi10_pro","timestamp":"2020. február. 11. 10:03","title":"Hivatalosnak vehető: ilyen lesz a Xiaomi új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Találtak egy biztos módszert a vírus elpusztítására, de nagy gyorsaságot igényel.","shortLead":"Találtak egy biztos módszert a vírus elpusztítására, de nagy gyorsaságot igényel.","id":"20200211_koronavirus_fertozes_fertotlenites_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aed6b23-9dd2-487d-8947-f64ddde163a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fertozes_fertotlenites_vedekezes","timestamp":"2020. február. 11. 16:59","title":"Kilenc napig is aktívak maradhatnak a koronavírusok gazdatest nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre hivatkozott Budavár volt fideszes polgármestere, Nagy Gábor Tamás, amikor saját önkormányzatától kért exkluzív bérlakást. A hvg.hu kikérte a lakásbérlet minden iratát, így kiderült, hogy ez a piaci lakbér még az eddig ismert összegnél is kevesebb, mindössze bruttó 70 ezer forint volt, amit valóban gond nélkül kifizethetett az 1,3 milliós fizetéséből. Ráadásul egy orvostanhallgató pár elől vitte el a lakást úgy, hogy mindössze 3300 forinttal ajánlott érte többet. Íme, az összes részlet arról, hogyan biztosította be magának a várbeli lakást 2023-ig az időközben megbukott kormánypárti politikus.","shortLead":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre...","id":"20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c63358-cbc2-4034-9a10-3bef99f7b56d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","timestamp":"2020. február. 12. 06:30","title":"\"Nyugodt otthonra\" van szüksége – így kapott várbeli bérlakást a volt fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7804f2-76f7-40bf-b045-d89835755eb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar ügyészség írt le egy esetet, amelyben ezer euróért vitt volna egy orosz férfi egy lopott autót Bukarestbe.","shortLead":"A magyar ügyészség írt le egy esetet, amelyben ezer euróért vitt volna egy orosz férfi egy lopott autót Bukarestbe.","id":"20200211_Orosz_autocsempesz_magyar_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7804f2-76f7-40bf-b045-d89835755eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e2900-bcf1-4e48-860a-586e40e5c494","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Orosz_autocsempesz_magyar_hataron","timestamp":"2020. február. 11. 16:15","title":"Így is működhet az autócsempészés nyugatról keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Bővül a mesterképzések kínálata a hazai egyetemeken, de a jelentkezők száma folyamatosan csökken, a munkaerőpiac ugyanis még nem árazta be igazán a mesterképzésen végzettek tudását.","shortLead":"Bővül a mesterképzések kínálata a hazai egyetemeken, de a jelentkezők száma folyamatosan csökken, a munkaerőpiac...","id":"202006__mesterkepzesek__informatika__mba__ki_minek_mestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8e59c-00b9-4779-ab58-e8669408a730","keywords":null,"link":"/360/202006__mesterkepzesek__informatika__mba__ki_minek_mestere","timestamp":"2020. február. 10. 15:00","title":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem éri meg mesterdiplomát szerezniük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]