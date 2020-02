Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"934d1bb6-5080-455f-80d1-de6f0dd2aa24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhagyatott hajó a Bermuda-háromszögből érkezhetett.","shortLead":"Az elhagyatott hajó a Bermuda-háromszögből érkezhetett.","id":"20200219_Szellemhajot_sodort_a_partra_a_Dennis_vihar_Irorszagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934d1bb6-5080-455f-80d1-de6f0dd2aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a20b84-f243-4f2e-8e64-8a361ebcd935","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Szellemhajot_sodort_a_partra_a_Dennis_vihar_Irorszagnal","timestamp":"2020. február. 19. 10:44","title":"Szellemhajót sodort a partra a Dennis vihar Írországnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Family Safety Mode névre keresztelt fejlesztés több lehetőséget is ad a szülők kezébe, hogy korlátozzák a gyerek tiktokozását. A funkció egyelőre csak az Egyesült Királyságban érhető el, de hamarosan máshol is bevezethetik.","shortLead":"A Family Safety Mode névre keresztelt fejlesztés több lehetőséget is ad a szülők kezébe, hogy korlátozzák a gyerek...","id":"20200219_tiktok_alkalmazas_applikacio_family_safety_mode_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd4ff71-aa78-4d2b-8103-895f60cafbc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_tiktok_alkalmazas_applikacio_family_safety_mode_korlatozas","timestamp":"2020. február. 19. 18:03","title":"Előáll egy új funkcióval a TikTok, amelynek majd a szülők örülhetnek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","shortLead":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","id":"20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b3633-68c7-4140-886f-33b51a01b3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","timestamp":"2020. február. 19. 15:08","title":"„Már a számlán a pénz” – utalt a kormány az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft minden új Windows-funkció bevezetésekor megígéri, hogy jobbá teszi a frissítéseket. Ez a jelek szerint még várat magára.","shortLead":"A Microsoft minden új Windows-funkció bevezetésekor megígéri, hogy jobbá teszi a frissítéseket. Ez a jelek szerint még...","id":"20200220_windows_10_frissites_KB4532693_update_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c436a33-2737-4c40-a8a2-0d320e8d755b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_windows_10_frissites_KB4532693_update_hiba","timestamp":"2020. február. 20. 08:33","title":"Nagy gond van a Windows 10 legutolsó frissítésével, ne telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint kétezren estek a vírus okozta tüdőgyulladás áldozatává.","shortLead":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint...","id":"20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ad646-80bb-4d24-981c-294f600b5f52","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","timestamp":"2020. február. 19. 05:11","title":"Már több, mint kétezer koronavírus-áldozatot elismert Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53e81b-a404-4319-a835-efc13cdd0c70","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Bár a közös ellenzéki jelölt magabiztosan nyert a dunaújvárosi időközi parlamenti választáson, hiú ábránd volna kormányváltást alapozni a hétvégi teljesítményre. A Fidesz előre beárazta a vereséget, még a környező kistelepüléseken sem mozgósított úgy, ahogy szokott.","shortLead":"Bár a közös ellenzéki jelölt magabiztosan nyert a dunaújvárosi időközi parlamenti választáson, hiú ábránd volna...","id":"20200219_Dunaujvarosi_valasztas_osszefogas_olvasztotegely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b53e81b-a404-4319-a835-efc13cdd0c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e52521-edb2-421f-88da-bb1547928438","keywords":null,"link":"/360/20200219_Dunaujvarosi_valasztas_osszefogas_olvasztotegely","timestamp":"2020. február. 19. 11:00","title":"Orbán látszólag elengedte Dunaújvárost, de a vereséget nem viseli jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","shortLead":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","id":"20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216fea85-0bb3-4d10-8391-ea5bb7dde99c","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","timestamp":"2020. február. 19. 14:08","title":"Agyműtéte alatt végig hegedült a brit művész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]