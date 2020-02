Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak otthon ilyen esetben. Ebben kérik a cégek együttműködését. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, az éjjel hét újabb minta érkezett be, egyelőre nincs pozitív minta. Kövesse velünk a Kormányinfót. Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak otthon ilyen esetben. Ebben kérik a cégek együttműködését. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, az éjjel hét újabb minta érkezett be, egyelőre nincs pozitív minta. Kövesse velünk a Kormányinfót. Gulyás Gergely: Hét mintát vizsgálnak koronavírusra, egyelőre nincs pozitív. Közel 900 ezer forintnyi büntetést kaphat az, akit védett állat fogyasztásán érnek. A kutya- és macskahús fogyasztásának betiltásával harcolnak a koronavírus ellen Kínában Új eljárásra volt szükség. Az NMHH döntött arról is, hogy ideiglenesen tovább szólhat a székesfehérvári Vörösmarty Rádió. Új eljárásra volt szükség. Az NMHH döntött arról is, hogy ideiglenesen tovább szólhat a székesfehérvári Vörösmarty Rádió. A kilenc évvel ezelőtti Való Világért kapott bírságot az RTL Klub Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője rács mögött, felborult mentőautó Budapesten. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője rács mögött, felborult mentőautó Budapesten. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. Radar360: Karácsonyt zsarolhatták, jönnek a konténerbörtönök Leisztenger Tamás lehet a befutó egy újrahasznosító cég megvásárlására, ami az állami intézkedések után remek pozícióba kerülhet. Közben kérdés, hogy ha a kormány ellenőrzése alá vonja az újrahasznosítását, érvényesülhetnek-e egyidejűleg a klímavédelmi célok is. 40 forinttal is drágulhat az ásványvíz a betétdíjtól, állami cég húzhat hasznot a visszaváltásból. Több ezer oldalnyi nyomozati anyagot adott át a NAV az ügyészségnek egy három éve lekapcsolt adócsaló csoport ügyében. Hajléktalanok nevére alapítottak áfacsaló cégeket, 800 millió forint a kár A XX. kerületben történt a baleset. Egy sérültről tudni. A XX. kerületben történt a baleset. Egy sérültről tudni. Karambolozott, majd felborult egy mentőautó Budapesten. Az influenza A vírust azonosították a legtöbb esetben. Nem csökkent az influenzások száma