[{"available":true,"c_guid":"2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek számának további emelkedését várja az olasz egészségügyi tárca.","shortLead":"A fertőzöttek számának további emelkedését várja az olasz egészségügyi tárca.","id":"20200301_Sokan_lesznek_akiket_intenziv_osztalyon_kell_kezelni_mivel_Olaszorszag_az_oregek_orszaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08199008-7026-4327-97f0-0d42c0b731aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Sokan_lesznek_akiket_intenziv_osztalyon_kell_kezelni_mivel_Olaszorszag_az_oregek_orszaga","timestamp":"2020. március. 01. 13:50","title":"„Sokan lesznek, akiket intenzív osztályon kell kezelni, mivel Olaszország az öregek országa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusának döntése értelmében a párt ügyvezető alelnöke ismét Molnár Csaba lett.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusának döntése értelmében a párt ügyvezető alelnöke ismét Molnár Csaba lett.","id":"20200301_Kalman_Olga_Demokratikus_Koalicio_elnoksegi_tag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cb8f3e-52fc-4599-a372-aa528bcc0d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Kalman_Olga_Demokratikus_Koalicio_elnoksegi_tag","timestamp":"2020. március. 01. 17:07","title":"Kálmán Olga a DK elnökségi tagja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4014ce01-a0b3-471b-89aa-2404e786c4e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakotlatilag bezárja a tranzitzóna kapuját a kormány a koronavírusra hivatkozva - ez azon a 14 órás sajtótájékoztatón hangzott el, amelyen mindeddig a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője tájékoztatott a járványügyi helyzetről. ","shortLead":"Gyakotlatilag bezárja a tranzitzóna kapuját a kormány a koronavírusra hivatkozva - ez azon a 14 órás sajtótájékoztatón...","id":"20200301_tranzitzona_koronavirus_bakondi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4014ce01-a0b3-471b-89aa-2404e786c4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c6d2fb-8cf7-467a-a3da-b04683094f40","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_tranzitzona_koronavirus_bakondi","timestamp":"2020. március. 01. 14:35","title":"Bakondit beküldték migránsozni a koronavírusos sajtótájékoztatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d1bff6-211a-422f-9f96-c97d2163d896","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírustól félnek Európa orvosai és gazdasági szakértői; tovább gyengült a forint; összerakták a főváros költségvetését, és még a BKV-dolgozókkal is megállapodtak a béremelésről. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A koronavírustól félnek Európa orvosai és gazdasági szakértői; tovább gyengült a forint; összerakták a főváros...","id":"20200301_Es_akkor_virus_forint_gdp_budapest_koltsegvetes_atutalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d1bff6-211a-422f-9f96-c97d2163d896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4499ceb-cd21-43cc-87ad-360d3e3cb3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_Es_akkor_virus_forint_gdp_budapest_koltsegvetes_atutalas","timestamp":"2020. március. 01. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, még mindig éveket kell várni, hogy buszon is utolérjük Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció.","id":"20200302_Akar_500_milliard_forintba_is_kerulhet_az_5os_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c15b81-c64c-4b7d-b8bc-5f593295efef","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Akar_500_milliard_forintba_is_kerulhet_az_5os_metro","timestamp":"2020. március. 02. 10:17","title":"Akár 500 milliárd forintba is kerülhet az 5-ös metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253b5e86-ae1e-4e07-a835-ca432f0125f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha lesz, aki vigyáz a diákokra, akkor tanítási időn kívül sztrájkolhatnak a tanárok - ez a kormány ajánlata a pedagógusoknak.","shortLead":"Ha lesz, aki vigyáz a diákokra, akkor tanítási időn kívül sztrájkolhatnak a tanárok - ez a kormány ajánlata...","id":"20200302_Tanitas_utan_engedne_a_kormany_sztrajkolni_a_tanarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=253b5e86-ae1e-4e07-a835-ca432f0125f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98f636-b1e1-44c2-a2f3-17b07f712264","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Tanitas_utan_engedne_a_kormany_sztrajkolni_a_tanarokat","timestamp":"2020. március. 02. 07:40","title":"Tanítás után engedné a kormány sztrájkolni a tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megjelent az infektológus főorvostól egy mondat, amit érdemes tisztázni.","shortLead":"Megjelent az infektológus főorvostól egy mondat, amit érdemes tisztázni.","id":"20200301_koronavirus_lappangas_tunetmentes_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bae5e-41af-46e4-890c-9442ebddded7","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_koronavirus_lappangas_tunetmentes_betegseg","timestamp":"2020. március. 01. 13:25","title":"Gyorsan tisztázzuk: akkor most fertőz, vagy nem fertőz, aki tünetmentes koronavírusos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több embert fogtak el kábítószer birtoklása, kifosztás, garázdaság és körözés miatt, valamint egy taxist órapörgetés gyanúja miatt. ","shortLead":"Több embert fogtak el kábítószer birtoklása, kifosztás, garázdaság és körözés miatt, valamint egy taxist órapörgetés...","id":"20200229_Ujabb_razziat_tartottak_Budapest_belvarosaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a9aeac-01d6-4f45-976e-a934a4149169","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Ujabb_razziat_tartottak_Budapest_belvarosaban","timestamp":"2020. február. 29. 14:30","title":"Újabb razziát tartottak Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]