Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59c71f62-3232-4675-8d94-5aaac296cf47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz ,ausztrál dollárban ért ennyit, ami így \"csak\" 218 millió forintnak felel meg.","shortLead":"Igaz ,ausztrál dollárban ért ennyit, ami így \"csak\" 218 millió forintnak felel meg.","id":"20200304_Egymillio_dollarert_kelt_el_egy_regi_rendszam_tobbert_mint_az_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59c71f62-3232-4675-8d94-5aaac296cf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973b2f51-ccad-473d-b3ec-dbddbb1d844f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Egymillio_dollarert_kelt_el_egy_regi_rendszam_tobbert_mint_az_autok","timestamp":"2020. március. 04. 13:39","title":"Egymillió dollárért kelt el egy régi rendszám, többért, mint az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szám szerint 37-et.","shortLead":"Szám szerint 37-et.","id":"20200302_likud_part_izrael_valasztas_benjamin_netanjanu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039b678-c4c4-4444-97a5-6e29e4be02ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_likud_part_izrael_valasztas_benjamin_netanjanu","timestamp":"2020. március. 02. 21:41","title":"Netanjahu pártja szerezte a legtöbb mandátumot az izraeli választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári intézmény 55 pedagógusa írt nyílt levelet, hangsúlyozva, hogy elutasítják az új Nemzeti alaptantervet. Ebbe a gimnáziumba járt Orbán Viktor kormányfő és Simicska Lajos is.","shortLead":"A székesfehérvári intézmény 55 pedagógusa írt nyílt levelet, hangsúlyozva, hogy elutasítják az új Nemzeti...","id":"20200302_orban_viktor_teleki_blanka_gimnazium_szekesfehervar_nat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e790a-4506-4884-b346-fdaf9d97db40","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_orban_viktor_teleki_blanka_gimnazium_szekesfehervar_nat","timestamp":"2020. március. 02. 21:30","title":"Orbán Viktor volt gimnáziumának sem tetszik az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt a hozzájuk dezertált szocialista polgármesterekről is. Elárulta továbbá, hogy az MSZP három komplett vidéki szervezete szeretne hozzájuk csatlakozni, ő azonban minden erejét latba veti, hogy lebeszélje őket.","shortLead":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt...","id":"20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee48236-20c8-47d5-a28f-0ce7bde57962","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","timestamp":"2020. március. 02. 21:35","title":"Gyurcsány: Három teljes szocialista szervezet akar átlépni hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","shortLead":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","id":"20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8008735-7582-4da2-8c01-37eee32f5a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","timestamp":"2020. március. 04. 08:33","title":"WhatsAppot használ? Frissítsen rá, megérkezett a sötét mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","shortLead":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","id":"20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3401509-8b05-41cd-9448-235927fad2a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","timestamp":"2020. március. 03. 06:35","title":"Karanténba zárták a mongol elnököt, miután hazaért Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A januári madárinfluenza miatt 160 ezer állatot kellett leölni.","shortLead":"A januári madárinfluenza miatt 160 ezer állatot kellett leölni.","id":"20200304_Kevesebb_lesz_iden_a_pulykahus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4dc7c-7b2b-476c-8e1a-1734ed5044ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Kevesebb_lesz_iden_a_pulykahus","timestamp":"2020. március. 04. 05:44","title":"Kevesebb lesz idén a pulykahús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","shortLead":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","id":"20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d59520-f377-4fc1-8545-3d08feb3fd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","timestamp":"2020. március. 03. 18:03","title":"Végre megkapja a többjátékos módot a Mario Kart Tour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]