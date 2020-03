Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2f3cc99-43d8-47cd-9ccf-dc63d60b3860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy iráni diák és barátnője is részt vett egy nyelvtanfolyamon az intézményben.","shortLead":"Egy iráni diák és barátnője is részt vett egy nyelvtanfolyamon az intézményben.","id":"20200309_Felfuggeszti_orait_a_Goethe_Intezet_a_ket_koronavirusos_diakja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2f3cc99-43d8-47cd-9ccf-dc63d60b3860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259b4923-0e31-44d2-b7cf-ee7991887d0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Felfuggeszti_orait_a_Goethe_Intezet_a_ket_koronavirusos_diakja_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 12:53","title":"Felfüggeszti óráit a Goethe Intézet a két koronavírusos diákja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica okozta adatvédelemi jogsértések miatt Ausztrália brutális összegre perli a legnagyobb közösségi oldalt.","shortLead":"A Cambridge Analytica okozta adatvédelemi jogsértések miatt Ausztrália brutális összegre perli a legnagyobb közösségi...","id":"20200310_ausztralia_cambridge_analytica_botrany_buntetes_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdddb7ff-1f9a-490a-9db4-6e892a829cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_ausztralia_cambridge_analytica_botrany_buntetes_birsag","timestamp":"2020. március. 10. 14:03","title":"529 milliárd dolláros (!) büntetést akasztott a Facebook nyakába Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","shortLead":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","id":"20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c534d5-8423-452f-a549-8bd86f0b91d4","keywords":null,"link":"/360/20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","timestamp":"2020. március. 09. 11:00","title":"Agyag, rongy, viasz, csavarzár stb.: az alkoholtárolás világtörténelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus okozta megbetegedés, a COVID-19 halálos áldozatainak száma 19-re emelkedett Franciaországban. ","shortLead":"Az új koronavírus okozta megbetegedés, a COVID-19 halálos áldozatainak száma 19-re emelkedett Franciaországban. ","id":"20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9858cc-3cd8-474c-8a6d-96326206771a","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag","timestamp":"2020. március. 08. 22:36","title":"Ezer fölött a francia fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"Bankmonitor.hu / Süle-Szigeti Bulcsú ","category":"kkv","description":"Kevesen tudják, hogy a személyi kölcsönök esetén évente 200 000 forintig díjmentes az előtörlesztés. Mikor és hogyan éri meg kihasználni ezt a lehetőséget, illetve mennyi pénzt nyerhet a teljes visszafizetést illetően az, aki okosan dönt?","shortLead":"Kevesen tudják, hogy a személyi kölcsönök esetén évente 200 000 forintig díjmentes az előtörlesztés. Mikor és hogyan...","id":"20200310_Hogyan_torleszthetjuk_elo_ingyen_a_szemelyi_kolcsonunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f76c5e-ce3e-4e3f-8743-62f64e9c7706","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Hogyan_torleszthetjuk_elo_ingyen_a_szemelyi_kolcsonunket","timestamp":"2020. március. 10. 11:38","title":"Hogyan törleszthetjük elő ingyen a személyi kölcsönünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","shortLead":"Romániában betiltották az ezer fősnél nagyobb tömegrendezvényeket, ezért a Facebookon adott koncertet Falusi Mariann.","id":"20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef51d3a9-fb1d-46bd-bea7-cb6da42fc5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c8f6d4-3ec5-44ae-bd89-567185af3151","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_koronavirus_falusi_mariann_csikszereda_koncert_facebook","timestamp":"2020. március. 08. 22:20","title":"A vírus miatt lefújták a koncertjét, a Facebookon zenélt Falusi Mariann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866100b4-1966-4f9a-a6cd-5e393109af32","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Meg kellene szüntetni a húsipart az ökológiai lábnyoma miatt? Tudjuk majd etetni az egyre növekedő népességet? Vladimir Rakhmanin-nal, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) főigazgató-helyettesével a táplálkozás és a mezőgazdaság jövőjéről beszélgettünk. ","shortLead":"Meg kellene szüntetni a húsipart az ökológiai lábnyoma miatt? Tudjuk majd etetni az egyre növekedő népességet? Vladimir...","id":"20200308_Ertsuk_meg_ha_kihasznaljuk_a_termeszeti_eroforrasokat_nem_lesz_belole_tobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=866100b4-1966-4f9a-a6cd-5e393109af32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d0b537-b163-4c74-a6c3-d3c3cdfb5e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200308_Ertsuk_meg_ha_kihasznaljuk_a_termeszeti_eroforrasokat_nem_lesz_belole_tobb","timestamp":"2020. március. 08. 16:00","title":"Biztos, hogy jó, ha egész évben banánt eszünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is. Most már világcégekkel dolgoznak együtt. ","shortLead":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is...","id":"202010_ifjusagi_mozgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0bb0c-ba53-43be-8499-a99bcbd9afb2","keywords":null,"link":"/360/202010_ifjusagi_mozgalom","timestamp":"2020. március. 08. 16:30","title":"Tinédzser üzletemberek álltak össze, hogy megszólítsák a korosztályukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]