Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Miközben a világ orvosai jelenleg is azért küzdenek, hogy sikerüljön megállítani a koronavírus terjedését, az interneten a vállalatok a járvánnyal kapcsolatos álhíreknek és félrevezető információknak kell gátat szabni. Korábban lépett már az Amazon, az eBay és a Facebook is, most pedig az Instagram döntött úgy, hogy megpróbál tenni valamit.

Az Instagram közlése szerint törölték a szolgáltatás kínálatából az összes olyan, a koronavírusra vonatkozó effektet, amelyek azt állítják vagy bármilyen formában sugallják, akár csak viccből is, hogy

felismerik,

megelőzik,

hatékonyan kezelik, vagy

meggyógyítják

a vírus okozta megbetegedést. Emellett kivették a keresési találatok közül az összes olyan effektet, amely a fenti kategóriákba nem esik bele, de a COVID-19 a témája. Kivételt képeznek ez alól azok, amelyeket valamilyen egészségügyi szervezettel közösen készítettek el.

Emellett a következő hetekben az Egészségügyi Világszervezettel közösen új, a megbetegedésekről szóló információs kártyát is megjelenít majd a platform.

© Instagram

Az Instagram egyszer már lépett az álhírek és a kamu információk terjesztése ellen, akkor azokat a hashtageket lőttik ki a platformon, amelyek ezek terjesztéséhez járultak hozzá.

