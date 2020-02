Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"936117f1-4c88-42cd-9655-d26c806ed4ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Isztambuli egyezmény elutasítását célzó határozat új szövegét is elfogadták. ","shortLead":"Az Isztambuli egyezmény elutasítását célzó határozat új szövegét is elfogadták. ","id":"20200225_Valasztas_13_havi_nyugdij_szlovakia_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=936117f1-4c88-42cd-9655-d26c806ed4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd97ee6-bb3a-40ae-bcf5-75bb6f2ee53b","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Valasztas_13_havi_nyugdij_szlovakia_parlament","timestamp":"2020. február. 25. 20:16","title":"Választások előtt négy nappal szavazta meg a 13. havi nyugdíjat a szlovák parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína szárazföldi területének többi részéről szerdán már csupán öt új esetet jelentettek.\r

\r

","shortLead":"Kína szárazföldi területének többi részéről szerdán már csupán öt új esetet jelentettek.\r

\r

","id":"20200226_Tovabb_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4cbe25-9fc3-460c-afb6-603fafa3eb5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Tovabb_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 26. 05:41","title":"Tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író kórházban volt a halála előtt.","shortLead":"Az író kórházban volt a halála előtt.","id":"20200225_Csukas_Istvan_Igyekezni_kene_ezzel_a_korhazzal_mert_ujabb_meseket_szeretnek_irni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80326bf7-05f8-4e85-b21d-96002b824b7d","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Csukas_Istvan_Igyekezni_kene_ezzel_a_korhazzal_mert_ujabb_meseket_szeretnek_irni","timestamp":"2020. február. 25. 09:37","title":"Csukás István: „Igyekezni kéne ezzel a kórházzal, mert újabb meséket szeretnék írni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn, szerdán és szombaton érkeznek Budapestre. ","shortLead":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn...","id":"20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ade8f5-5f9d-44d8-aa85-d5769da15d35","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","timestamp":"2020. február. 25. 21:34","title":"Szerdától a Szöulból érkező utasok lázát is mérik Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92354bd-37a2-42bb-a976-036a82f829ab","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"elet","description":"Budapest szovjet megszállása után több százezer magyar civilt küldtek kényszermunkatáborokba, málenkij robotra. A mai diákok közül sokan semmit sem tudnak az internáltakról, pedig a nagy- és dédszüleik is köztük lehettek. A kommunizmus áldozatainak emléknapján megnéztük, hogyan lehet(ne) a baloldali diktatúra rémségeit tanítani.","shortLead":"Budapest szovjet megszállása után több százezer magyar civilt küldtek kényszermunkatáborokba, málenkij robotra. A mai...","id":"20200225_Orditott_amikor_kivette_az_or_a_karjaibol_a_halott_gyermeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f92354bd-37a2-42bb-a976-036a82f829ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0ce86-1f73-4cca-8fcc-36287dbd7535","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Orditott_amikor_kivette_az_or_a_karjaibol_a_halott_gyermeket","timestamp":"2020. február. 25. 20:00","title":"„Ordított, amikor kivette az őr a karjaiból a halott gyermeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","shortLead":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","id":"20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89838889-9098-4598-9276-6e8d4664ebc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. február. 26. 04:55","title":"A Ferrari is bezárkózott a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi fertőződött meg, akiről csak Olaszországban derült ki, hogy beteg. A férfi rokonlátogatásra érkezett, de több üzleti tárgyalása is volt. ","shortLead":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi...","id":"20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772a9c05-6c3c-4fda-9a8e-066aa413e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","timestamp":"2020. február. 25. 23:30","title":"Koronavírusos beteget találtak két nemzetközi Wizz Air-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]