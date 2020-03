Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 63 éves férfi tíz éven keresztül szexuálisan zaklatta a gondjára bízott kislányokat.","shortLead":"Egy 63 éves férfi tíz éven keresztül szexuálisan zaklatta a gondjára bízott kislányokat.","id":"20200309_Veletlenul_a_felesegenek_kuldte_el_a_gyerekeirol_keszult_fotoit_a_szolnoki_pedofil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733ba9f3-6ac6-47ca-8bfa-4a19c62c7f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Veletlenul_a_felesegenek_kuldte_el_a_gyerekeirol_keszult_fotoit_a_szolnoki_pedofil","timestamp":"2020. március. 09. 13:34","title":"Véletlenül a feleségének küldte el a gyerekekről készült pornográf fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","shortLead":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","id":"20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cb7fb-f462-4552-8f19-d2ef95bba108","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","timestamp":"2020. március. 09. 06:13","title":"A világ fegyvereladásainak több mint harmadát az USA adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","id":"20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf71cd-d925-4127-a298-8a4c6dfae761","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. március. 07. 20:29","title":"Román állampolgár az érdi gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","shortLead":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","id":"20200307_otos_lotto_fonyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e268451-bec2-44d4-9950-25d1ac9def4d","keywords":null,"link":"/elet/20200307_otos_lotto_fonyeremeny","timestamp":"2020. március. 07. 20:12","title":"Tovább nő a már most is óriási lottónyeremény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyelországi szolidaritási adót azoknak kell fizetniük, akiknek kiugróan magas a fizetésük.","shortLead":"A lengyelországi szolidaritási adót azoknak kell fizetniük, akiknek kiugróan magas a fizetésük.","id":"20200308_szolidaritasi_ado_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1913c9e1-4713-4aff-8e37-32a17ac60300","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_szolidaritasi_ado_lengyelorszag","timestamp":"2020. március. 08. 19:34","title":"Megadóztatnák a gazdagokat Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a5d6e7-d87d-4d9e-be8a-410ee46fc4c1","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A maximalizmus könnyen depresszióba kergetheti azokat, akiknek nincs fontosabb annál, hogy még a tökéletesnél is tökéletesebb teljesítményt nyújtsanak. Ugyanis tökéletes teljesítmény nem létezik. Ők mégis egész életükben ezt keresik. \r

","shortLead":"A maximalizmus könnyen depresszióba kergetheti azokat, akiknek nincs fontosabb annál, hogy még a tökéletesnél is...","id":"remotivextra_20200309_Tokeletesseg_maximalizmus_teljesitmeny_depresszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5d6e7-d87d-4d9e-be8a-410ee46fc4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a774b7c0-5da6-41b8-8d20-c2ac448928f4","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20200309_Tokeletesseg_maximalizmus_teljesitmeny_depresszio","timestamp":"2020. március. 09. 07:30","title":"Tökéletesség: áldás vagy átok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos...","id":"20200308_koronavirus_latogatasi_tilalom_tisztifoorvos_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f914cd65-7d24-4d25-b75c-71a261a2df1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_latogatasi_tilalom_tisztifoorvos_jarvany","timestamp":"2020. március. 08. 21:30","title":"Életbe lépett az országos látogatási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","shortLead":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","id":"20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7851990a-f5de-48a9-87b5-4c2f14ec5787","keywords":null,"link":"/sport/20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","timestamp":"2020. március. 07. 16:39","title":"Davis Kupa: Balázs egyenlített, Fucsovics továbbjutás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]