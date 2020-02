Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aaed729-8f3c-460d-b255-f5f1c7497898","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A programozás már korántsem az informatikuszsenik kiváltsága, hamarosan ugyanolyan fontos készség lehet, mint az írás vagy az olvasás. Magyarországon vannak pozitív példák arra, hogyan kellene a fiatalokat bevezetni a kódolás világába.","shortLead":"A programozás már korántsem az informatikuszsenik kiváltsága, hamarosan ugyanolyan fontos készség lehet, mint az írás...","id":"20200225_A_jovojuk_kulcsa_lehet_megsem_tanitjuk_a_gyerekeinket_programozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aaed729-8f3c-460d-b255-f5f1c7497898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2977d673-1a7b-4b8a-95d0-3d8391940daa","keywords":null,"link":"/360/20200225_A_jovojuk_kulcsa_lehet_megsem_tanitjuk_a_gyerekeinket_programozni","timestamp":"2020. február. 25. 11:00","title":"Nem lesz gyerekeinké a jövő, ha nem tanítjuk meg őket programozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnöknek kötelessége lenne az Alkotmánybírósághoz fordulni.","shortLead":"A köztársasági elnöknek kötelessége lenne az Alkotmánybírósághoz fordulni.","id":"20200224_Schiffer_Karterites_szintlepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f68f0be-48db-4d55-814e-758569e54f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Schiffer_Karterites_szintlepes","timestamp":"2020. február. 24. 12:28","title":"Schiffer: Kártérítés, szintlépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","shortLead":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","id":"20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7d73c-4268-43af-b64e-d9053da2d783","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","timestamp":"2020. február. 24. 15:25","title":"Kásler béremelést jelentett be a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte fennakadásokat okoz a koronavírus-járvány, a fontosabb tőzsdei indexek zuhannak, és várhatóan még többet fognak esni.","shortLead":"Világszerte fennakadásokat okoz a koronavírus-járvány, a fontosabb tőzsdei indexek zuhannak, és várhatóan még többet...","id":"20200224_A_vilag_tozsdei_is_aldozataul_estek_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8136721-74c0-4ee1-94df-e0fe7c6e292d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_A_vilag_tozsdei_is_aldozataul_estek_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 24. 17:30","title":"A világ tőzsdéi is áldozatául estek a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszaporodtak azok a termékek az Amazonon, amelyekről az eladók azt állítják, képesek végezni a koronavírussal, ezért a cég úgy döntött, ideje közbelépni.","shortLead":"Megszaporodtak azok a termékek az Amazonon, amelyekről az eladók azt állítják, képesek végezni a koronavírussal, ezért...","id":"20200225_amazon_koronavirus_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a7d08c-f734-486f-aa85-788355713aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_amazon_koronavirus_atveres","timestamp":"2020. február. 25. 13:03","title":"Koronavírus: Lecsapott az Amazon, törölte a megtévesztő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","shortLead":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","id":"202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900aee25-9e37-4235-86c7-fc7f1e868aea","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","timestamp":"2020. február. 25. 10:00","title":"Ez a könyv arról szól, hogy a létezésnek nincs célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e78005-ed41-4df8-8e6c-f74e0bdacfdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többe kerül a napi beváráslás, miközben például a ruhák ára alig változott.","shortLead":"Egyre többe kerül a napi beváráslás, miközben például a ruhák ára alig változott.","id":"20200223_Egy_ev_alatt_8_szazalekkal_dragult_az_etkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4e78005-ed41-4df8-8e6c-f74e0bdacfdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572a85e-94ec-4477-b580-bff069405d57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Egy_ev_alatt_8_szazalekkal_dragult_az_etkezes","timestamp":"2020. február. 23. 19:51","title":"Egy év alatt 8 százalékkal drágult az étkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"70-100 kilométer/órás széllökések miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"70-100 kilométer/órás széllökések miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20200223_szelvihar_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes_meteorologiai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9826e0-307c-491d-ae8d-f18642d04b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_szelvihar_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes_meteorologiai","timestamp":"2020. február. 23. 18:50","title":"Nagy viharral érkezik éjjel a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]