Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

A koronavírus-járvány megállításának egyik legfontosabb eleme lehet, hogy minél kevesebben mozduljanak ki otthonaikból. Erre egyfelől az otthoni munkavégzés adhat lehetőséget, de a Magyar Orvosi Kamara szerint is az lenne a legjobb megoldás, ha lakhelyelhagyási tilalmat rendelne el a kormány. A szimulációk is azt mutatják, ez lehet a megfékezés egyik legfontosabb eleme.

Bár a szakmai javaslatok ellenére a kormányzati intézkedés egyelőre várat magára, az interneten már elindult a #maradjotthon kampány, ami épp arra buzdítja az embereket, hogy aki teheti, inkább ne mozduljon ki a lakásából. A téma, és úgy általában véve a koronavírus kapcsán többen úgy gondolták, jó lenne, ha a fentiek fontosságára a facebookos profilképünkkel is fel tudnánk hívni a figyelmet. A közösségi oldalon mostanra többféle keret is készült már, amivel az otthon maradásra, a távmunkára vagy épp a higiéniás szabályok betartására buzdíthatjuk ismerőseinket. Csupán néhány példa arra, milyenek közül lehet most válogatni:

A keret beállítása egyszerű: kattintsunk a Facebook-oldalunkon a beállított profilképünkél a Megváltoztatás ikonra, majd a felugró ablakban – amennyiben az aktuálisan használt képet megfelelőnek tartjuk – váltsunk át a Keret hozzáadása menüpontra.

Ekkor egy újabb ablak nyílik meg, itt már válogathatunk a különböző keretek között.

Ha megtaláltuk a számunkra legjobbat, beállíthatjuk azt is, hogy 1 órán vagy 1 héten át látszódjon, de megadhatunk egyéni időtartamot is, ahogy azt is választhatjuk, hogy soha ne tűnjön el a keret. Ebben az esetben egészen addig marad, amíg mi magunk le nem cseréljük a profilképünket.

Ha ezzel is megvagyunk, nincs más dolgunk, mint rákattintani a Beállítás profilképként gombra, és már kész is a módosítás.

