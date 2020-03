Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74459d44-3bc5-4ed0-93ca-cf011f917fd7","c_author":"Schranz Edit","category":"360","description":"Még a legracionálisabb embereket is elbizonytalanítja az elmúlt napokban kialakult helyzet. De mit tehet az, aki tehetetlenséget érez és szorong, de mégis meg akarja védeni a családját és fékezni a járvány terjedését? Szakemberek válaszolnak. ","shortLead":"Még a legracionálisabb embereket is elbizonytalanítja az elmúlt napokban kialakult helyzet. De mit tehet az, aki...","id":"20200315_A_koronavirus_egy_uj_korszak_foprobaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74459d44-3bc5-4ed0-93ca-cf011f917fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b06a940-d333-4f5b-9391-2220591a17ad","keywords":null,"link":"/360/20200315_A_koronavirus_egy_uj_korszak_foprobaja","timestamp":"2020. március. 15. 12:00","title":"A koronavírus egy új korszak főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a099c1-ae0a-4c93-96dc-34ad962580fb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elvétve látni járművet az M7-es autópályán.","shortLead":"Elvétve látni járművet az M7-es autópályán.","id":"20200314_Koronavirus_alig_van_forgalom_a_magyar_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7a099c1-ae0a-4c93-96dc-34ad962580fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe454267-fb06-4875-bad7-ea8a1ba68b6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Koronavirus_alig_van_forgalom_a_magyar_autopalyakon","timestamp":"2020. március. 14. 17:03","title":"Koronavírus: alig van forgalom a magyar autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaniszló Sándor szerint nem elég az iskolák bezárása, a XVIII. kerületben az óvodákat és a bölcsődéket is bezárják.","shortLead":"Szaniszló Sándor szerint nem elég az iskolák bezárása, a XVIII. kerületben az óvodákat és a bölcsődéket is bezárják.","id":"20200313_A_XVIII_kerulet_polgarmestere_az_ovodakat_es_a_bolcsodeket_is_bezarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f0ebf5-b123-48f4-a705-bc78a77ffd44","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_XVIII_kerulet_polgarmestere_az_ovodakat_es_a_bolcsodeket_is_bezarja","timestamp":"2020. március. 13. 22:07","title":"A XVIII. kerület polgármestere az óvodákat és a bölcsődéket is bezárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","shortLead":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","id":"20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d8a39-82c9-45b0-8e02-5b8931b261c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","timestamp":"2020. március. 15. 10:23","title":"Dörner György és Káel Csaba Kossuth-díjának külön örülünk, de azért kaptak mások is - íme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62292f5e-0c48-45c9-8955-1ddb674284a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodák és bölcsődék csak ügyeletet adnak, bezárnak a fürdők és az Állatkert is. Budapest vegyen vissza - üzente a főpolgármester. ","shortLead":"Az óvodák és bölcsődék csak ügyeletet adnak, bezárnak a fürdők és az Állatkert is. Budapest vegyen vissza - üzente...","id":"20200314_Karacsony_koronavirus_ovoda_bolcsode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62292f5e-0c48-45c9-8955-1ddb674284a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40361295-e978-4a1a-8d7e-7d9f3003afab","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Karacsony_koronavirus_ovoda_bolcsode","timestamp":"2020. március. 14. 16:12","title":"Karácsony: Hétfőtől fokozatosan bezárnak az óvodák és bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","shortLead":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","id":"20200315_koronavirus_meghalt_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed99bcc-ff30-4830-8c3a-e965035fb92b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_koronavirus_meghalt_halal","timestamp":"2020. március. 15. 13:36","title":"Meghalt a Szent László kórházban egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legfontosabb tudnivalók egy helyen. ","shortLead":"A legfontosabb tudnivalók egy helyen. ","id":"20200315_Koronaviruskisokos_mit_tegyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9732cec0-c16d-4919-8d99-de42c581c897","keywords":null,"link":"/elet/20200315_Koronaviruskisokos_mit_tegyunk","timestamp":"2020. március. 15. 12:00","title":"Koronavírus-kisokos: mit tegyünk és mit ne az egészségünkért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5815f27-7420-49ce-b960-e403713ebaf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14-es épületbe érkezett szombat éjjel egy magas láztól szenvedő beteg.","shortLead":"A 14-es épületbe érkezett szombat éjjel egy magas láztól szenvedő beteg.","id":"20200314_Kiuritik_es_fertotlenitik_a_Janos_Korhaz_vesztegzar_ala_vont_epuletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5815f27-7420-49ce-b960-e403713ebaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da796caa-6bcc-4dee-8b05-b33554e3e35b","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Kiuritik_es_fertotlenitik_a_Janos_Korhaz_vesztegzar_ala_vont_epuletet","timestamp":"2020. március. 14. 20:28","title":"Kiürítik és fertőtlenítik a János Kórház vesztegzár alá vont épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]