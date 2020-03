Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb értesülhetett volna a koronavírus okozta veszélyekről. Ezzel több ezer életet lehetett volna megmenteni és talán el lehetett volna kerülni a világjárványt is – állítja az Újságírók Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet, amely számokkal és tényekkel is alátámasztja érveit.","shortLead":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3b3e69-20b2-4bc5-ab9c-2473b4bfb7eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. március. 24. 18:50","title":"Ha Kínában szabad lenne a sajtó, talán nem alakult volna ki a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nem a főváros fogja újranyitni a Dagályt, lehet, hogy a sportolók kapják. A fürdő sorsa bizonytalan, az illetékes állami cég nem egyeztet se az önkormányzatokkal, se a lakossággal.","shortLead":"Nem a főváros fogja újranyitni a Dagályt, lehet, hogy a sportolók kapják. A fürdő sorsa bizonytalan, az illetékes...","id":"202012__duna_arena__allamositas__nemzeti_sportkozpontok__apaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeef285-bb28-4610-a758-507c9953e457","keywords":null,"link":"/360/202012__duna_arena__allamositas__nemzeti_sportkozpontok__apaly","timestamp":"2020. március. 24. 07:00","title":"Izgulhatnak a budapestiek, fürödhetnek-e még valaha is a Dagályban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5c77fd-c720-47c3-980f-b2d01b126887","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít. Az agráriumban most a spárgán a sor, de aztán jön a szamóca, a paprika, a paradicsom is, amik hiányoznának a polcokról fél éven belül, ha most nem lenne, aki leszedje. A csomagolóanyag miatt is lehet gond, az olasz gyárak két hete leálltak.","shortLead":"Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít...","id":"20200325_Koronavirus_Szobalanyokat_es_diakokat_is_munkara_fognanak_a_foldeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5c77fd-c720-47c3-980f-b2d01b126887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250f04db-0f26-489f-98e4-4bc329ef4d74","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_Koronavirus_Szobalanyokat_es_diakokat_is_munkara_fognanak_a_foldeken","timestamp":"2020. március. 25. 14:30","title":"Jöhetnek a vendégmunkások Romániából, de ez sem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok már ország államfőjével ellentétben a magyar elnök alig szólalt meg, amióta a járvány tart, most a hivatalánál kérdeztek rá, mit csinál Áder János.","shortLead":"Sok már ország államfőjével ellentétben a magyar elnök alig szólalt meg, amióta a járvány tart, most a hivatalánál...","id":"20200324_Koztarsasagi_Elnoki_Hivatal_Ader_Janos_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44385db0-83bb-4ed1-bd89-d65d983e37a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Koztarsasagi_Elnoki_Hivatal_Ader_Janos_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 06:57","title":"Köztársasági Elnöki Hivatal: Áder János az alaptörvényben rögzített feladatait látja el ezekben a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a forint gyengül, hanem az összes régiós deviza, és amíg ez így van, nincs nagy baj. A befektetők pánikolnak, mindenki dollárba menekül, az MNB pedig valószínűleg akkor sem tudná megmenteni a forintot, ha akarná.","shortLead":"Nemcsak a forint gyengül, hanem az összes régiós deviza, és amíg ez így van, nincs nagy baj. A befektetők pánikolnak...","id":"20200324_forint_arfolyam_deviza_koronavirus_jarvany_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080cffef-5ba9-4efd-8265-e98c4ff849c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_forint_arfolyam_deviza_koronavirus_jarvany_mnb","timestamp":"2020. március. 24. 06:30","title":"A forintot aligha lehet most megmenteni, de nem is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan akarnak előrehozott érettségit tenni minden évben, ehhez azonban az adott tárgyból osztályozóvizsgát kell letennie. Ezek ideje tavasszal szokott lenni, és most sem maradnak el.\r

\r

","shortLead":"Sokan akarnak előrehozott érettségit tenni minden évben, ehhez azonban az adott tárgyból osztályozóvizsgát kell...","id":"20200324_Online_is_meg_lehet_tartani_az_osztalyozovizsgakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c0a550-c267-4642-b486-9f53c547f241","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Online_is_meg_lehet_tartani_az_osztalyozovizsgakat","timestamp":"2020. március. 24. 11:25","title":"Online is meg lehet tartani az osztályozóvizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Március 13-tól fogad betegeket a karanténkórház.","shortLead":"Március 13-tól fogad betegeket a karanténkórház.","id":"20200325_Koronavirus_igy_nez_ki_az_atalakitott_Kutvolgyi_Korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5db49b-fe0b-465c-a57f-22fd4989111d","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Koronavirus_igy_nez_ki_az_atalakitott_Kutvolgyi_Korhaz","timestamp":"2020. március. 25. 16:06","title":"Koronavírus: így néz ki az átalakított Kútvölgyi Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3c732f-b6b9-4304-b7c9-828e7fe39f4b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jól halad a két ország az Európai Unió által megkövetelt reformokkal, így elkezdődhetnek a tárgyalások.","shortLead":"Jól halad a két ország az Európai Unió által megkövetelt reformokkal, így elkezdődhetnek a tárgyalások.","id":"20200324_europai_unio_csatlakozasi_targyalas_albania_eszak_macedonia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3c732f-b6b9-4304-b7c9-828e7fe39f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951a33e0-2379-44d7-8c78-6e86b587e204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_europai_unio_csatlakozasi_targyalas_albania_eszak_macedonia","timestamp":"2020. március. 24. 18:40","title":"Kezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]