Elég három hónappal később, július 1-ig átállni az új verziójú alkalmazásra, addig a korábbiból érkező adatokat is fogadja az adóhatóság.

Elég három hónappal később, július 1-ig átállni az új verziójú alkalmazásra, addig a korábbiból érkező adatokat is fogadja az adóhatóság. Online számla: haladékot kapnak a vállalkozások

Iránban 143 újabb ember halt bele a kórba az elmúlt 24 órában, Egyiptomban egynapos karantént léptettek életbe, Pakisztánban a nemzetközi repülőjáratok után a belföldieket is leállítják, a Gázát ellenőrzése alatt tartó radikális Hamász pedig két hétre bezáratta az összes mecsetet a betegség megfékezése érdekében. Iránban már kétezernél is több halottja van a járványnak A levélben tételesen felsorolta azt is, mi számít sürgős esetnek. A fogászatra érkezőket is szűrni, és szükség esetén tesztelni kell koronavírusra. Megyénként egy-két rendelőt kell hatóságilag kijelölni, ahol a sürgős eseteket ellátják – írta Kásler Miklós miniszter a fogorvosoknak. A levélben tételesen felsorolta azt is, mi számít sürgős esetnek. A fogászatra érkezőket is szűrni, és szükség esetén tesztelni kell koronavírusra. Annyi fogorvosi rendelő zárt be, hogy hatóságilag kell kijelölni a sürgősségi ellátást végzőket

A médiacég jelentős racionalizálásba kezd a koronavírus okozta gazdasági helyzet miatt. Ideiglenesen csökkentik a munkaórákat és a fizetéseket a Centrál Médiacsoportnál

Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma. Csaknem félmillióan fertőződtek már meg világszerte a koronavírussal Az olasz polgári védelem kedden közzétette a koronavírus-járvány adatait. Újra növekedett a fertőzöttek és az elhunytak száma. Olaszországban 743 újabb halottja van a koronavírusnak Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatója. Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatója. Koronavírus: fertőtlenítőszer-gyártásra álltak át a MOL egyik gyárában

Miután életbe lép a megállapodás, a határsáv 30 kilométeres körzetében élők járhatnak át dolgozni a túloldalra. Szijjártó: Hamarosan újra lehet ingázni a magyar–román határon