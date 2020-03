Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósok először programozták át egy szuperidős sejtjeit bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett indukált pluripotens (IPS) őssejtekké. A tudományos előrelépés lehetővé teszi, hogy tanulmányozzák, miért élnek olyan hosszú ideig egészségesen a 110 évesnél idősebb emberek.","shortLead":"Tudósok először programozták át egy szuperidős sejtjeit bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett...","id":"20200324_ossejt_szuperidos_sejt_atprogramozasa_kutatas_idosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c040c924-e6f9-4888-862a-190b0ff160dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_ossejt_szuperidos_sejt_atprogramozasa_kutatas_idosek","timestamp":"2020. március. 24. 17:03","title":"Szuperidős sejtekből csináltak őssejteket a tudósok, megfejthetik vele a hosszú élet titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Feodoszija várostól nagyjából 50 kilométerre tűnt el a radarról.","shortLead":"A gép Feodoszija várostól nagyjából 50 kilométerre tűnt el a radarról.","id":"20200326_lezuhant_orosz_harci_repulo_krim_felsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ed34da-4c3f-403c-9709-1800cc5d0576","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_lezuhant_orosz_harci_repulo_krim_felsziget","timestamp":"2020. március. 26. 09:40","title":"Orosz harci repülő zuhant le a Krím közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Március 13-tól fogad betegeket a karanténkórház.","shortLead":"Március 13-tól fogad betegeket a karanténkórház.","id":"20200325_Koronavirus_igy_nez_ki_az_atalakitott_Kutvolgyi_Korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5db49b-fe0b-465c-a57f-22fd4989111d","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Koronavirus_igy_nez_ki_az_atalakitott_Kutvolgyi_Korhaz","timestamp":"2020. március. 25. 16:06","title":"Koronavírus: így néz ki az átalakított Kútvölgyi Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi cég alkalmaz, de valamiért a saját hazájukban kell home office-ba menniük. A járvány miatt most sokaknál időszerű lett a kérdés – a tudnivalókat az Adózóna foglalta össze.","shortLead":"Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi...","id":"20200325_adobevallas_ingazo_adozona_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87e66ff-758e-4d47-8276-bcbeaef539f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_adobevallas_ingazo_adozona_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 15:31","title":"Az adóbevallásnál érheti meglepetés a külföldre ingázókat, ha Magyarországon mennek home office-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNK szerint megtették a megfelelő intézkedéseket.","shortLead":"Az NNK szerint megtették a megfelelő intézkedéseket.","id":"20200326_Koronavirusos_lett_a_jarvanyugy_egyik_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5a3f06-dc23-4f58-9c90-efb050636010","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Koronavirusos_lett_a_jarvanyugy_egyik_vezetoje","timestamp":"2020. március. 26. 06:58","title":"Koronavírusos lett a járványügy egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"226-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. ","shortLead":"226-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. ","id":"20200325_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc5a4c8-8a68-4526-91ff-dea6eff5b9c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 25. 06:52","title":"Újabb koronavírusos beteg halt meg, 39 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","shortLead":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","id":"20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ce48ee-176d-4e73-a211-fb3c317cff94","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. március. 25. 20:10","title":"A Smirnoff, a Beck's és a Jäger gyártója is beszállt koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték fel a múlt hónapban. A 600 bergamói háziorvos közül 140 betegedett meg, mert kezdetben még szájmaszkjuk sem volt. A város polgármestere számolt be a sajtónak a járványügyi helyzetről.","shortLead":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték...","id":"20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58051b68-7561-44e2-86f5-cd7980e2400c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 15:24","title":"Bergamói polgármester: A koporsókat nem tudjuk már hová tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]