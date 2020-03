Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc2a380-defb-44b3-b25e-8d9c62110f26","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint akár 2-3 évbe is beletelhet a válságkezelés. Részletes javaslatot dolgoztak ki a kormány számára, várják, hogy mi lesz vele. ","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint akár 2-3 évbe is beletelhet a válságkezelés. Részletes javaslatot...","id":"20200328_bkik_koronavirus_valsagkezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc2a380-defb-44b3-b25e-8d9c62110f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaf8053-7ddf-4fbf-a4af-83b0bd65cc46","keywords":null,"link":"/kkv/20200328_bkik_koronavirus_valsagkezeles","timestamp":"2020. március. 28. 07:00","title":"A vállalkozókat tömörítő kamara komplett válságtervet tett le az asztalra, nem tudni, mi lesz a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szegényebb országokat segítenék meg vele.","shortLead":"A szegényebb országokat segítenék meg vele.","id":"20200327_160_milliard_dollaros_segelycsomagot_keszit_elo_a_Vilagbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d8a378-564d-41bb-a67c-bc8916095d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_160_milliard_dollaros_segelycsomagot_keszit_elo_a_Vilagbank","timestamp":"2020. március. 27. 10:40","title":"160 milliárd dolláros segélycsomagot készít elő a Világbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae40e8d-0689-4997-a2ba-96f83b6fbb0d","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"Nem haditerv van itt, hanem menekülés előre a néphangulat elől. Mi akartuk az iskolabezárást, és a kijárási korlátozást is.","shortLead":"Nem haditerv van itt, hanem menekülés előre a néphangulat elől. Mi akartuk az iskolabezárást, és a kijárási korlátozást...","id":"20200327_Gomperz_Ahogy_a_nep_futyul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae40e8d-0689-4997-a2ba-96f83b6fbb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3702a4fe-4569-48ac-b4de-4e740d796f54","keywords":null,"link":"/360/20200327_Gomperz_Ahogy_a_nep_futyul","timestamp":"2020. március. 27. 16:00","title":"Gomperz: Ahogy a nép fütyül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9283b2ef-56e1-488f-9f09-d171ed21b58d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6 százalékkal élnek tovább ugyanazon faj nőstényei. Ez az eredmény jóval nagyobb eltérést mutat, mint amit korábbi tanulmányok találtak az embereknél, ahol a nők átlagosan 8 százalékkal élnek tovább a férfiaknál.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6...","id":"20200328_vadon_elo_emlosok_nostenyek_tovabb_elnek_mint_a_himek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9283b2ef-56e1-488f-9f09-d171ed21b58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f167ada-f959-4a87-b9b0-83341a6f24bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_vadon_elo_emlosok_nostenyek_tovabb_elnek_mint_a_himek","timestamp":"2020. március. 28. 10:03","title":"A vadon élő emlősök nőstényei sokkal tovább élnek, mint a hímek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért az utcán vannak, mondják, hogy műkörmöshöz mennek.","shortLead":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért...","id":"20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4eb071-dc61-498b-a157-5def2c3c3ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. március. 28. 08:19","title":"A hajléktalanoknak betarthatatlan a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elisha Nochomovitz a 7 méteres balkonon teljesítette a távot. Dél-Afrikában követik a példáját.","shortLead":"Elisha Nochomovitz a 7 méteres balkonon teljesítette a távot. Dél-Afrikában követik a példáját.","id":"20200327_jobb_hijan_az_erkelyen_futotta_le_a_maratont_egy_francia_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e486579-8ff0-4c1f-835f-5c275cbe9858","keywords":null,"link":"/sport/20200327_jobb_hijan_az_erkelyen_futotta_le_a_maratont_egy_francia_ferfi","timestamp":"2020. március. 27. 17:28","title":"Jobb híján az erkélyén futotta le a maratont egy francia férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","id":"20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70a96e2-03a0-44bf-b7e8-01ea42fa1193","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 27. 17:15","title":"Egy nap alatt 185 vírusfertőzött halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szombattól életbe lépő korlátozás semmilyen módon nem érinti az áruellátás biztonságát a szövetség szerint.","shortLead":"A szombattól életbe lépő korlátozás semmilyen módon nem érinti az áruellátás biztonságát a szövetség szerint.","id":"20200327_kereskedelmi_szovetseg_aruellatas_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9557d0-26c1-4492-bad8-a454a6b96399","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_kereskedelmi_szovetseg_aruellatas_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. március. 27. 10:28","title":"Lesz áru a boltokban – nyugtat a kereskedelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]