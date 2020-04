Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges többletforrásokat sem biztosítja. Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges többletforrásokat sem biztosítja. Magyar közgazdászok: A kormany bizonytalansagban tartja a magyar gazdasag szereploit 2020. április. 10. 13:07 A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van. A fertőzés összesen 184 országban van jelen. A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van. A fertőzés összesen 184 országban van jelen. Meghaladta a másfél milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon 2020. április. 10. 08:20 Az egész testet átható fájdalom, a fulladozás, a tehetetlenség, a kórházi magány, a szerettekért érzett aggodalom szinte mindenkinél közös élmény, aki elkapta az új típusú koronavírus-fertőzést, éljen bárhol is a Földön. Íme Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Európa, Ausztrália néhány betegének története. Fájdalom, fulladás és fertőzésszégyen – a Covid-19-et átélők beszámolói öt földrészről 2020. április. 08. 14:50 ","shortLead":"Talán bele sem gondolunk, hogy egy furgonban hátulról mekkora veszély jöhet. Talán bele sem gondolunk, hogy egy furgonban hátulról mekkora veszély jöhet. Megmutatták egy építési anyaggal telepakolt furgon töréstesztjét, ami igen elgondolkodtató 2020. április. 08. 18:10 Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot követelt a vírus. A finn kormány szerint a Kínából rendelt maszkok nem annyira alkalmasak a koronavírus elleni küzdelemre. Nyakunkon a húsvét, ám családi ünnepek elmaradása miatt jelentősen megcsappant a kereslet a csokinyuszik és a csokitojások iránt. Járványhírek percről percre. Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot követelt a vírus. Ezerhez közelít az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon – járványhírek percről percre 2020. április. 09. 07:41 A dohányboltok is bezárnak háromkor Az új kormányrendelet értelmében a trafikok sem kapnak mentességet. 2020. április. 09. 23:19