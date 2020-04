Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség megbecsüléséhez véletlenszerűen tesztelnek kétezer embert a koronavírusra.","shortLead":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség...","id":"20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b415eea-395e-4705-8c32-f6fbbd910c53","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","timestamp":"2020. április. 01. 16:42","title":"Újabb korlátozásokat rendeltek el Ausztriában, kötelező lesz a boltokban maszkot hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a bizottság diszkriminatív módon járt el.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a bizottság diszkriminatív módon járt el.","id":"20200402_varga_judit_kvotaper_itelet_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fc5224-a15c-4b99-bf13-1b65f44210d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_varga_judit_kvotaper_itelet_europai_birosag","timestamp":"2020. április. 02. 12:17","title":"Varga Judit a kvótaperről: Felháborító, hogy bíróság elé citálták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","shortLead":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","id":"20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7270f2-5f41-413a-bae6-f863ac02f34c","keywords":null,"link":"/sport/20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","timestamp":"2020. április. 01. 17:50","title":"Törölték a wimbledoni tenisztornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","shortLead":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","id":"20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aab86f-ceee-4f24-93a0-b0fcc9a6d3c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","timestamp":"2020. április. 02. 11:50","title":"Egyre több magyar számára elérhető a fizetési kérelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fdf43d-7810-486d-9432-eae01a0b467b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindennapos forró kádfürdővel csökkenthető a szívbetegségek és a stroke által okozott halál kockázata – foglalták össze japán szakemberek egy nagyon hosszú távú kutatás eredményeit.","shortLead":"Mindennapos forró kádfürdővel csökkenthető a szívbetegségek és a stroke által okozott halál kockázata – foglalták össze...","id":"202014_egeszseges_kadfurdo_jol_fekszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49fdf43d-7810-486d-9432-eae01a0b467b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe900-846d-41b5-8571-dcd98467a93a","keywords":null,"link":"/360/202014_egeszseges_kadfurdo_jol_fekszik","timestamp":"2020. április. 02. 16:00","title":"20 éven át vizsgálták, mi a forró kádfürdő egészségügyi hatása – az eredmény nagyon meggyőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tizenhárom uniós tagország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tizenhárom uniós tagország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200402_Radar360_Dramai_lehet_a_gazdasagi_visszaeses_az_ingatlanpiac_is_befekezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89176595-e91f-4d27-bae8-0059a0326c65","keywords":null,"link":"/360/20200402_Radar360_Dramai_lehet_a_gazdasagi_visszaeses_az_ingatlanpiac_is_befekezett","timestamp":"2020. április. 02. 08:00","title":"Radar360: Drámai lehet a gazdasági visszaesés, az ingatlanpiac is befékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ultraortodox városban figyelmen kívül hagyták a gyülekezési tilalmat és továbbra is csoportosan imádkoztak és tanultak. A szakemberek szerint akár 75 ezer fertőzött is lehet a 200 ezer lakosú Bné Brakban.","shortLead":"Egy ultraortodox városban figyelmen kívül hagyták a gyülekezési tilalmat és továbbra is csoportosan imádkoztak és...","id":"20200402_75_ezren_fertozodhettek_meg_egy_izraeli_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d324243a-dfc1-4d30-8612-98bbd27f9b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_75_ezren_fertozodhettek_meg_egy_izraeli_varosban","timestamp":"2020. április. 02. 20:27","title":"75 ezren fertőződhettek meg egy izraeli városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b338b69-cd5d-4621-bbec-2feb956aae3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András a Facebookon ismertette, ki kaphatja meg a legfeljebb 50 ezer forintos támogatást.","shortLead":"Pikó András a Facebookon ismertette, ki kaphatja meg a legfeljebb 50 ezer forintos támogatást.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_jozsefvaros_segely_piko_andras_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b338b69-cd5d-4621-bbec-2feb956aae3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36905fb4-c805-4174-a014-a5cf2f1a0220","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_jarvany_jozsefvaros_segely_piko_andras_","timestamp":"2020. április. 03. 12:58","title":"Józsefvárosban segítséget kaphatnak a járványkárosultak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]