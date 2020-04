Változtat a Chrome sütikezelésén a Google, kikapcsol egy korábban biztonsági okokból bevezetett korlátozást. A vállalat szerint most fontosabb, hogy a túlzott szigor miatt ne lehessen baj.

Február elején adta ki a Google a Chrome böngésző 80-as verzióját, amelynek két nagyon hasznos újdonsága is volt: az egyik, hogy jelentős mértékben visszanyeste azokat az értesítéseket, amelyekkel a weboldalak bombázták a felhasználókat, illetve módosított a sütikezelési metóduson is. Ez utóbbival kapcsolatban most történt némi visszalépés, mégpedig a koronavírus-járvány miatt.

A SameSite nevű fejlesztés bevezetése előtt a Chrome alapértelmezés szerint sok ilyen sütinek (cookie-nak) nevezett apró követőkódos fájlt elfogadott, köztük azokat a harmadik féltől származókat is, amelyek nem voltak szerves részei a betöltött weboldalnak. Ilyenek például a hirdetők vagy épp az elemzést végző cégek cookie-jai. A SameSite ennek vetett véget. Ennek értelmében hiába adott engedélyt egy fejlesztő, hogy a weboldalán sütiket helyezzenek el, azokat betöltését a Chrome automatikusan blokkolta. A Google fő célja az volt a lépéssel, hogy biztonságosabbá tegye a böngészést és megvédje a felhasználók adatait.

Csakhogy a dolognak van egy mellékhatása is: a sütik be nem töltődése miatt bizonyos weboldalak működése problémássá válhat, például a bejelentkezés az adott szolgáltatásba. A Google emiatt úgy döntött, átmenetileg visszavonja a kiadott funckiót, mert a koronavírus-járvány idején nem volna jó, hogy ha a fontos szervezetek – bankok, élelmiszer-áruházak, kormányzati egységek – weboldalai nem működnének megfelelően.

Nem ez az egyetlen dolog, amin a járvány miatt változtatott a Google. Nemrég bejelentették: átírják a tervezett menetrendet, és egy Chrome-frissítést sem fognak kiadni.

