[{"available":true,"c_guid":"2a76a5a9-9022-43f7-933a-eb446c67be42","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összeomlás, visszavonulás, home office, teszt, tűzoltás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a76a5a9-9022-43f7-933a-eb446c67be42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6be448-1c64-451c-a095-0a1c122f7eed","keywords":null,"link":"/360/20200322_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. március. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megrendült, de nem akar úgy élni, mintha itt lenne a vég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős férfi haláláról is tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A kormány hat újabb ponttal egészítette ki a gazdaságvédelmi csomagot. Kövesse itt járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786be398-5a18-454d-aca8-e4f839d900e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 23. 08:31","title":"Jóval több fertőzött van 167-nél, Orbán újabb intézkedéseket jelentett be – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5121e7c-325c-4b19-865a-3de978d05e90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A folyosó fala mellett, a padlón hevernek az emberek Spanyolország egyik legjobban felszerelt kórházának sürgősségi osztályán – ezt örökítette meg az a videó, amely futótűzként terjed újabb figyelmeztetésként: ennyire extrém terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszernek az új koronavírus terjedése.","shortLead":"A folyosó fala mellett, a padlón hevernek az emberek Spanyolország egyik legjobban felszerelt kórházának sürgősségi...","id":"20200323_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5121e7c-325c-4b19-865a-3de978d05e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3259dec-34d4-41b2-8893-2cbc6c8aaba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 23. 15:08","title":"Drámai videó egy madridi kórházból: földön fekve várják az ellátást a betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A láz a leggyakoribb tünete a koronavírus-fertőzésnek, míg a betegek kétharmadánál jelentkezik száraz köhögés.","shortLead":"A láz a leggyakoribb tünete a koronavírus-fertőzésnek, míg a betegek kétharmadánál jelentkezik száraz köhögés.","id":"20200323_Csak_a_sulyos_tuneteker_mutato_fertozottek_kerulnek_korhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1690e87-f3f9-420b-858f-f2c6a0f3e2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Csak_a_sulyos_tuneteker_mutato_fertozottek_kerulnek_korhazba","timestamp":"2020. március. 23. 20:13","title":"Csak a súlyos tüneteket mutató fertőzöttek kerülnek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9474bb4-63e2-4944-b212-5dac391135df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Scott Kelly hasznos tanácsokat ad ahhoz, hogyan viselhetjük el a koronavírus-járvány miatti (önkéntes) karantént.","shortLead":"Scott Kelly hasznos tanácsokat ad ahhoz, hogyan viselhetjük el a koronavírus-járvány miatti (önkéntes) karantént.","id":"20200323_scott_kelly_koronavirus_jarvany_bezartsag_izolacio_karanten_segitseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9474bb4-63e2-4944-b212-5dac391135df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0206fe3-a264-4561-94f9-59b99ae22707","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_scott_kelly_koronavirus_jarvany_bezartsag_izolacio_karanten_segitseg","timestamp":"2020. március. 23. 16:07","title":"340 napig volt az űrben, most a karanténhoz ad tanácsokat a NASA űrhajósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A sportolók véleményének összegyűjtése után az amerikaiak is azt kérik, hogy ne tartsák meg idén nyáron az olimpiát.","shortLead":"A sportolók véleményének összegyűjtése után az amerikaiak is azt kérik, hogy ne tartsák meg idén nyáron az olimpiát.","id":"20200324_egyesult_allamok_olimpiai_bizottsag_tokio2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7341717-024b-48d0-aef9-c839cceb88d7","keywords":null,"link":"/sport/20200324_egyesult_allamok_olimpiai_bizottsag_tokio2020","timestamp":"2020. március. 24. 10:37","title":"Az Egyesült Államok olimpiai bizottsága is az olimpia elhalasztását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént, hogy szavazhasson, Olaszországból van pár jó hír is, Trump bevetette a Nemzeti Gárdát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént...","id":"20200324_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad503ccc-9da3-4a4e-a59f-7ddcecb63770","keywords":null,"link":"/360/20200324_Radar360","timestamp":"2020. március. 24. 08:00","title":"Radar360: Több fertőzött nálunk, kijárási tilalom Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák kormány döntése tiltja, mégis személyesen prédikált a híveknek egy Trencsén megyei község plébánosa.","shortLead":"A szlovák kormány döntése tiltja, mégis személyesen prédikált a híveknek egy Trencsén megyei község plébánosa.","id":"20200323_koronavirus_szentmise_szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc1e598-3f9e-443c-a63b-21b901feabd7","keywords":null,"link":"/elet/20200323_koronavirus_szentmise_szlovakia","timestamp":"2020. március. 23. 13:56","title":"Illegálisan misézett egy szlovák pap vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]