[{"available":true,"c_guid":"f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Döntött Orbán, a korlátozást hetente vizsgálják majd felül.","shortLead":"Döntött Orbán, a korlátozást hetente vizsgálják majd felül.","id":"20200409_Hatarozatlan_idore_hosszabbitjak_meg_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. április. 09. 16:35","title":"Határozatlan időre hosszabbítják meg a kijárási korlátozást"},{"available":true,"c_guid":"6e555026-8267-427b-80c8-ecc8c70c35bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Így is elüthető a karanténban töltött idő.","shortLead":"Így is elüthető a karanténban töltött idő.","id":"20200409_tojasfestes_minta_tojasmuzeum_zengovarkony_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 09:45","title":"Érdekli a tojásfestés? Letölthető mintákat tesz közzé az egyik híres tojásmúzeum"},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","shortLead":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","id":"20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Betesz a vírus az autósiskoláknak, egyre nagyobb bajban vannak"},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","shortLead":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","id":"20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","timestamp":"2020. április. 09. 06:41","title":"272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára"},{"available":true,"c_guid":"d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amerikai kutatók mutattak rá, hogy számos termény nem tud megküzdeni a klímaváltozással és a kártevőkkel is egyszerre.","shortLead":"Amerikai kutatók mutattak rá, hogy számos termény nem tud megküzdeni a klímaváltozással és a kártevőkkel is egyszerre.","id":"20200407_klimavaltozas_kartevok_paradicsom_kutatas_mezogazdasag","timestamp":"2020. április. 08. 18:41","title":"A klímaváltozás és a kártevők végzetesen fenyegetik a paradicsomot"},{"available":true,"c_guid":"a108706b-e419-487f-9022-1a6d2159c0b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válság első másfél hetében a forint ugyanúgy mozgott, mint Közép-Európa legtöbb devizája, azóta pedig jól látszik, hogy akkor erősödik, amikor a kormány és az MNB tettrekészséget mutat, és akkor gyengül, amikor hiába várunk lépéseket a magyar gazdaságpolitikától. Arra minden bizonnyal még sokat kell várni, hogy nyugalom legyen a piacokon.","shortLead":"A válság első másfél hetében a forint ugyanúgy mozgott, mint Közép-Európa legtöbb devizája, azóta pedig jól látszik...","id":"20200409_forint_arfolyam_deviza_spekulacio","timestamp":"2020. április. 09. 14:30","title":"Minden tény arra utal, hogy nem Soros rángatja a forintárfolyamot"},{"available":true,"c_guid":"e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7","c_author":"","category":"elet","description":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.","shortLead":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.","id":"20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","timestamp":"2020. április. 08. 08:35","title":"Ilyen a kristálytiszta Balaton a víz alatt (videó)"},{"available":true,"c_guid":"ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 08. 09:22","title":"Marabu Féknyúz: A mentőcsomag"}]

\r

","shortLead":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.\r

\r

","id":"20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9842e3d-e443-4eaa-a990-f06a6b49dc06","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","timestamp":"2020. április. 08. 08:35","title":"Ilyen a kristálytiszta Balaton a víz alatt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d277395-cabc-455a-9a29-517b7866f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 08. 09:22","title":"Marabu Féknyúz: A mentőcsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]