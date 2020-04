Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 4-én indulnak a vizsgák. ","shortLead":"Május 4-én indulnak a vizsgák. ","id":"20200416_Gulyas_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503889a0-e853-41e9-9b31-9464b0fabca8","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Gulyas_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz","timestamp":"2020. április. 16. 11:16","title":"Gulyás: Csak írásbeli érettségi lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt oda lehet az elmúlt 2-3 évben elért összes eredmény a gyermekhalandóság visszaszorítása terén.","shortLead":"A koronavírus miatt oda lehet az elmúlt 2-3 évben elért összes eredmény a gyermekhalandóság visszaszorítása terén.","id":"20200417_ENSZ_gyermekjogi_valsagot_okoz_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdac6acc-c274-4630-945c-1a00863c8c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_ENSZ_gyermekjogi_valsagot_okoz_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 05:51","title":"ENSZ: gyermekjogi válságot okoz a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","shortLead":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","id":"20200417_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c96451-feb7-46d4-8860-013da4e6b4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 17. 07:27","title":"Újabb 14 beteg hunyt el, 1763 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","shortLead":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","id":"20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658d8aae-094d-41bd-a83d-e3da69580e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","timestamp":"2020. április. 16. 21:01","title":"A járványellenes intézkedések enyhítését jelentette be a lengyel kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c5c94-f430-492e-814b-656b6392163e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem csütörtök déli adatai szerint a halottak száma 31 015-re emelkedett.","shortLead":"Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A baltimore-i...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=781c5c94-f430-492e-814b-656b6392163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a73d6df-2b36-4060-b5e0-9a937a3e12d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. április. 16. 20:53","title":"Már 640 ezer fölött a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","shortLead":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","id":"20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c984c-8a5c-47ea-ac6e-67837fd1e355","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","timestamp":"2020. április. 16. 07:37","title":"Az ötöde gyűlt össze annak az összegnek, amit az ENSZ kért a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első \"csillagközi bevándorlója\".","shortLead":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első...","id":"20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd0f986-efae-460d-affb-070bf6faac4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","timestamp":"2020. április. 16. 12:03","title":"Aktív aszteroida lehet a titokzatos Oumuamua","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]