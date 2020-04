Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katalán temetkezési vállalatok adatai viszont azt mutatják, hogy jóval többen vesztették életüket a járványban.\r

","shortLead":"A katalán temetkezési vállalatok adatai viszont azt mutatják, hogy jóval többen vesztették életüket a járványban.\r

","id":"20200416_19_ezer_felett_van_a_halalos_aldozatok_szama_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fd6ed6-9f8d-492b-9785-3053005a7b99","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_19_ezer_felett_van_a_halalos_aldozatok_szama_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. április. 16. 16:45","title":"19 ezer felett van a halálos áldozatok száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","shortLead":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","id":"20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658d8aae-094d-41bd-a83d-e3da69580e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","timestamp":"2020. április. 16. 21:01","title":"A járványellenes intézkedések enyhítését jelentette be a lengyel kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják az ország fontos kirándulóhelyeit és parkjait a helyi önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt; fertőző hittérítőktől féltik az őslakosokat. Ezek a koronavírus-járvány hírei szombaton.","shortLead":"Lezárják az ország fontos kirándulóhelyeit és parkjait a helyi önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés...","id":"20200418_Lezart_varosokkal_indul_a_hetvege__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9339abbe-f859-4d84-a4a9-4d6685bbf59c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Lezart_varosokkal_indul_a_hetvege__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 18. 07:25","title":"7 ezer halott az amerikai idősotthonokban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kartonpack vezetőségét azonnali hatállyal visszahívta a céghez kirendelt kormánybiztos.","shortLead":"A Kartonpack vezetőségét azonnali hatállyal visszahívta a céghez kirendelt kormánybiztos.","id":"20200418_Mar_le_is_valtottak_az_allami_felugyelet_ala_kerult_Kartonpack_vezetoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d872b64e-ef40-435b-b33d-d2bc35c79aee","keywords":null,"link":"/kkv/20200418_Mar_le_is_valtottak_az_allami_felugyelet_ala_kerult_Kartonpack_vezetoit","timestamp":"2020. április. 18. 12:23","title":"Már le is váltották az állami felügyelet alá került Kartonpack vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","shortLead":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","id":"20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898f4e84-7a44-47d3-a169-3253e3767f9b","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Kórházba vitték Csűrös Karolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések enyhítése kapcsán a kórházakkal összefüggő óvintézkedéseket is fokozatosan enyhíteni kell - közölte Rudolf Anschober egészségügyi miniszter pénteken egy bécsi sajtótájékoztatón.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések enyhítése kapcsán a kórházakkal összefüggő óvintézkedéseket is...","id":"20200417_Ausztriaban_mar_enyhitenek_a_korhazakkal_kapcsolatos_ovintezkedeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaf7a80-8491-4ba8-88a4-93fce2188a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_Ausztriaban_mar_enyhitenek_a_korhazakkal_kapcsolatos_ovintezkedeseket","timestamp":"2020. április. 17. 21:51","title":"Ausztriában már enyhítenék a kórházakkal kapcsolatos óvintézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A balesetben elhunyt kislány álma valósult volna meg, ha még életében megtörténik.","shortLead":"A balesetben elhunyt kislány álma valósult volna meg, ha még életében megtörténik.","id":"20200418_Posztumusz_felvettek_a_WNBAbe_Kobe_Bryant_kislanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21fd64a-ccbd-41ae-8609-338d75079efe","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Posztumusz_felvettek_a_WNBAbe_Kobe_Bryant_kislanyat","timestamp":"2020. április. 18. 15:46","title":"Posztumusz felvették a WNBA-be Kobe Bryant kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon az anya felépült, és két hét után most találkozhatott először újszülött csecsemőjével. ","shortLead":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon...","id":"20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c59abf-3476-4c78-a7d4-cab863308230","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","timestamp":"2020. április. 18. 16:15","title":"Két hét mesterséges kóma után először láthatta újszülött babáját egy megfertőződött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]