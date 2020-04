Nem létezik ma aktuálisabb téma a koronavírusnál, valamint a járványhoz kapcsolódó kényszerű otthonmaradásnál, így nem meglepő, hogy a WhatsApp új matricacsomagjának is ez a témája.

A 260 KB-os csomag neve Together at Home (együtt otthon), és olyan matricák vannak benne, mint a szív, otthoni munka, testmozgás jóga stb. Ezen felül a csomag kreatív módszereket kínál arra, hogy emlékeztesse az embereket a kézmosásra, a távolság megtartására, és a testmozgás fontosságára. Többféle nyelvi változat is megjelent, a magyar azonban (egyelőre) nincsen közöttük.

© hvg.hu

„Reméljük, hogy a felhasználók szívesen használják majd ezeket a matricákat, amikor felveszik a kapcsolatot a szeretteikkel, s különösen azokra gondolunk, akik elszigeteltek, egyedül vannak és félnek. Egyúttal ünnepelni is szeretnénk a mindennapok hőseit, köztük az egészségügyi dolgozókat" – írja a WhatsApp.

© hvg.hu

A matricacsomag telepítéséhez nyissuk meg az üzenetküldőt, majd azon belül egy beszélgetést. A beviteli mező jobb oldalán érintsük meg a matrica ikont. Ezután a matricamező jobb felső sarkában látható pluszjellel tudunk újabb csomagokhoz jutni. A legfelső helyen most a Together at Home csomag áll. Természetesen nemcsak azt, hanem további csomagokat is letölthetünk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.