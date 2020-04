Amikor a félelem és a bizonytalanság egybeesik bármilyen új technológia vagy találmány megjelenésével, akkor biztosak lehetünk abban, hogy vannak olyan emberek, akik ok-okozati összefüggésként összekapcsolják a kettőt. Így van ez jelenleg a koronavírus-járvány és az 5G-s hálózatok esetében is: több adótornyot is felgyújtottak már az Egyesült Királyságban és Hollandiában amiatt, hogy jó néhányan elhitték, a koronavírust az 5G technológia terjeszti vagy aktiválja, vagy az 5G annyira legyengíti az emberek szervezetét, hogy aztán azt könnyedén támadja sikerrel a vírus. Ez a hiedelemvilág olyan ütemben kezdett terjedni, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is kénytelen volt megszólalni. Kommünikéjük lényege: az 5G nem terjeszti a koronavírust. (Már csak azért is így van ez, mert olyan országokban is terjed a járvány, ahol nincsen 5G.) Az NHS brit egészségügyi szolgálat orvosigazgatója, Stephan Powis is a hamis hírek legrosszabb fajtájaként írta le ezeket az elméleteket.

Persze egy ilyesfajta közhiedelemnek nehéz az elejét venni, pláne úgy, hogy a közösségi oldalakon is terjed az elmélet, sőt ennek jegyében akár vandalizmusra is felszólítják a felhasználókat. A Twitter most ez ellen lép fel a saját eszközeivel: hivatalosan letiltja azokat a tweeteket, amelyek vandalizmusra szólítanak fel, különösen az 5G-s eszközök megrongálására. Bár kifejezetten az 5G-t említik meg, de az új szabályozás kiterjed minden olyan ellenőrizetlen állításra is, ami széles körben pánikhoz vagy nagyszabású rendellenes viselkedéshez vezethet.

We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder. — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 22, 2020

A Twitter egyébként már több mint 2230 félrevezető és potenciálisan káros tartalmat megosztó tweetet távolított el, miután március 18-án bevezette a COVID-19 tartalmú tweetekre vonatkozó frissített irányelveket, és legalább 3,4 millió fióknál jelezték automatizált rendszerei, hogy rossz szándékúan manipulálják a koronavírussal összefüggő tartalmakat.

