[{"available":true,"c_guid":"15806d85-881e-44e1-b977-6bcbcfaa58ef","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hajnóczy Soma, a bűvészet történetének egyik legfiatalabb világbajnoka, az illúzió és a humor műfaját ötvözve egyedi stílust alakított ki. Cikkünkben egyszerűen megtanulható trükköket csokorba gyűjtő könyvéből mutatunk be egy pénzérmés gyakorlatot.","shortLead":"Hajnóczy Soma, a bűvészet történetének egyik legfiatalabb világbajnoka, az illúzió és a humor műfaját ötvözve egyedi...","id":"20200429_Hogyan_varazsoljunk_5_forintosokbol_200asokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15806d85-881e-44e1-b977-6bcbcfaa58ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bf27de-119b-4ecf-8bd0-39209b4137c0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200429_Hogyan_varazsoljunk_5_forintosokbol_200asokat","timestamp":"2020. április. 29. 14:15","title":"Hogyan varázsoljunk 5 forintosokból 200-asokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége az állami intézményeknek. ","shortLead":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége...","id":"20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececb445-b200-4847-9468-23a466084af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","timestamp":"2020. április. 29. 17:52","title":"Az ÁSZ megállapította, hogy tovább javult a közszféra korrupció elleni védettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5f980b-d1c6-4cde-bf03-232666cfcccf","c_author":"","category":"kultura","description":"Szőke Barna a karantén ideje alatt ismét Mygl nevű elektronikus zenei projektjébe forgatta kreatív energiáit.","shortLead":"Szőke Barna a karantén ideje alatt ismét Mygl nevű elektronikus zenei projektjébe forgatta kreatív energiáit.","id":"20200429_Dalpremier_Ismet_masik_arcat_mutatja_meg_a_Qualitons_zenesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5f980b-d1c6-4cde-bf03-232666cfcccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9e5141-0382-4d97-b9fc-d2a4bd563ea3","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Dalpremier_Ismet_masik_arcat_mutatja_meg_a_Qualitons_zenesze","timestamp":"2020. április. 29. 10:01","title":"Dalpremier: Ismét másik arcát mutatja meg a Qualitons zenésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a cukorbetegség okozta vakság jeleit kutató mesterséges intelligenciát kezdett el tesztelni Thaiföldön, de az első tapasztalatok nem túl kecsegtetők.","shortLead":"A Google a cukorbetegség okozta vakság jeleit kutató mesterséges intelligenciát kezdett el tesztelni Thaiföldön, de...","id":"20200429_google_mesterseges_intelligencia_cukorbetegseg_vaksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f7c81-e899-420e-8dc3-8acd4e4fb27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_mesterseges_intelligencia_cukorbetegseg_vaksag","timestamp":"2020. április. 29. 11:43","title":"Felsült a Google mesterséges intelligenciája, 10 perc helyett 10 hétig vizsgálta a beteg szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százezer forintra büntette meg a médiahatóság az ATV szolgáltatóját, mellette még egy közleményt is be kell olvasni a csatornán, mert úgy találták, hogy Niedermüller Péter kirekesztő kijelentéseket tett az egyik műsorban.","shortLead":"Százezer forintra büntette meg a médiahatóság az ATV szolgáltatóját, mellette még egy közleményt is be kell olvasni...","id":"20200429_nmhh_atv_niedermuller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb5ff59-9277-4d93-a964-155c1cdc9fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_nmhh_atv_niedermuller","timestamp":"2020. április. 29. 15:07","title":"A Médiahatóság megbüntette az ATV-t Niedermüller kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4125f97-5318-4784-b403-01e8c2fb2b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pilóta nélküli rendszerek gyorsabbak, mint a rendes szállítóeszközök, ami nagy előny egy járvány idején.","shortLead":"A pilóta nélküli rendszerek gyorsabbak, mint a rendes szállítóeszközök, ami nagy előny egy járvány idején.","id":"20200429_amerika_koronavirus_apolo_orvos_dron_ups","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4125f97-5318-4784-b403-01e8c2fb2b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941ac427-4826-4df3-9ddb-be7c24e6f15c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_amerika_koronavirus_apolo_orvos_dron_ups","timestamp":"2020. április. 29. 09:33","title":"Amerikában drónokkal segítenék a vírus ellen küzdő orvosokat és ápolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07e4ace-1172-4141-9e54-735c99eeac7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia változtatott az Oscar-jelölés szabályain, hogy azok a filmek is esélyesek legyenek a díjra, amiket a koronavírus-járvány miatt csak online tudnak bemutatni.","shortLead":"Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia változtatott az Oscar-jelölés szabályain, hogy azok a filmek is...","id":"20200430_oscar_dij_streaming_film_netflix_mozi_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a07e4ace-1172-4141-9e54-735c99eeac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a3da39-e7ef-4427-adfa-6cc4527c7119","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_oscar_dij_streaming_film_netflix_mozi_2021","timestamp":"2020. április. 30. 11:03","title":"Örülhet a Netflix, jövőre a csak streamelt filmek is kaphatnak Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5329b519-5230-436f-ba9f-e07a754f2c83","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormányfő és élettársa korábban nyár elejére várta első közös gyermekét.","shortLead":"A kormányfő és élettársa korábban nyár elejére várta első közös gyermekét.","id":"20200429_Megszuletett_Boris_Johnson_kisfia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5329b519-5230-436f-ba9f-e07a754f2c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4f4a1a-ad3f-4b80-ab14-6ff409d8925a","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Megszuletett_Boris_Johnson_kisfia","timestamp":"2020. április. 29. 13:11","title":"Megszületett Boris Johnson kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]