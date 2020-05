Az elmúlt egy hónapban több országban is 5G-mobiltornyokat rongáltak meg az összeesküvés-elméletek hívői. Húsvét alatt három országban összesen 15 ilyen támadás történt. Az egyik legnépszerűbb konteó ugyanis az, hogy az 5G-s frekvencia terjeszti a koronavírust, aminek semmilyen tudományos alapja nincs, mégis sokakat arra buzdít, hogy megtámadják az oszlopokat.

Ez történt a kanadai Prévost városában is, ahol négy 5G-s tornyot is felgyújtottak a támadók – írja a The Canadian Press. Mint kiderült, a támadás duplán értelmetlen volt, a konteóhívők ugyanis olyan egységeket támadtak meg, amelyeket még be sem üzemelt a szolgáltató. A város szóvivője szerint a környéken élők között egyre inkább beszédtéma az 5G és a koronavírus közti kapcsolat, és a jelek szerint az összeesküvés-elmélet mostanra épült be annyira a közbeszédbe, hogy valakik már a rongálástól sem riadtak vissza.

Az eddigi történésekre reagálva a Twitter nemrég jelezte, letiltja az 5G-hez kapcsolódó, erőszakra buzdító összeesküvés-elméleteket. A konteó miatt nemrég az Egészségügyi Világszervezet is kénytelen volt megszólalni.

