Új módszerrel kísérletezik a Facebook, hogy ott is internettel lássa az embereket, ahol erre semmilyen más lehetőség nincs. A fejlesztés a Discover nevet viseli, és egy androidos alkalmazást kell érteni alatta, amely több okból is hasznos: a Discover egyszerre jelent hozzáférést az internetes hálózathoz, emellett böngészőként és hírolvasóként is működik.

A Discovert jelenleg egyetlen országban, Peruban teszteli a Facebook, amelyhez különféle szolgáltatókkal kötöttek együttműködést. A partneri cégek az európai, amerikai internetezők számára elképzelhetetlenül kevés, nagyjából 10-20 megabájtos adatforgalmat biztosítanak a felhasználóknak. A Facebook pedig a háttértechnikát és az ahhoz szükséges erőt adja.

© Facebook

A Discover ennek ellenére nem kínál hagyományos (teljes) élményű netelérést, arra ugyanis nem képes. Arra viszont igen, hogy a különféle weboldalakat, például a Wikipédiát és a hírportálokat megjelenítse – igaz, kizárólag szöveges formában, képek, videók vagy a közösségi médiából származó posztok egyáltalán nincsenek benne.

A lecsupaszított weblapokkal viszont a 10-20 MB-os forgalmi keret akár napokra is elegendő lehet a felhasználóknak, mivel jóval kevesebb tartalmat kell betölteniük a mobiloknak. Az adatmennyiséget egyébként naponta frissítik a szolgáltatók, és a Facebook szerint elképzelhető, hogy később nagyobb csomagok is elérhetővé válhatnak.

A közösségi oldal küldetése, hogy a fejlődő országokat is működő internet-kapcsolattal lássa el, nem teljesen új. Mark Zuckerberg és csapata többször és sokféle módon igyekezett nettel ellátni a világ lemaradt részét, ám ezek a próbálkozások nem sok sikert értek el. A Discover lehet az első, amely hosszabb távon is beválik.

