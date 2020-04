Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d1b8854-da3b-4958-a0f0-4f26e404aba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál is rosszabb lehet a magyar recesszió a Bank of America elemzése szerint, mint amit eddig vártak.","shortLead":"Annál is rosszabb lehet a magyar recesszió a Bank of America elemzése szerint, mint amit eddig vártak.","id":"20200429_Bank_of_America_mentocsomag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1b8854-da3b-4958-a0f0-4f26e404aba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c20c74-b33a-4c62-867e-0d17189914ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Bank_of_America_mentocsomag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 10:44","title":"Bank of America: Túl kicsi a magyar kormány mentőcsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba – ez derül ki egy friss, kutatásból. Az eredmények alapján várható, hogy tovább nő majd az iskolai szakadék a gyerekek társadalmi helyzete alapján.\r

","shortLead":"A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni...","id":"20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapcsolodnak_a_digitalis_tanredhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d406c9-16fc-46d8-a684-7752d37c1488","keywords":null,"link":"/elet/20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapcsolodnak_a_digitalis_tanredhez","timestamp":"2020. április. 28. 09:27","title":"A hátrányos helyzetű gyerekek papír alapon kapcsolódnak a „digitális tanredhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","shortLead":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","id":"20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25643634-51a1-49d1-a605-cdd67ffb2770","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","timestamp":"2020. április. 28. 15:10","title":"Így gyűjtik a vérplazmát a koronavírusból felgyógyultakból Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","shortLead":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","id":"20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2353492e-a50f-43b5-9aad-c9e6f089cb08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","timestamp":"2020. április. 29. 10:03","title":"Pénzgyűjtő matricákkal szállt be a bajba jutott gyerekeket segítő kampányba a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyereket tűzoltók mentették ki.\r

