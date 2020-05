Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is a 2020–2021-ről szóló előrejelzését, ez alapján sok jót nem várhatunk a következő hónapokban. De az igazán fontos az, hogy meddig tarthat el a krízis: V, U, W vagy L alakú lehet-e a válság, és melyik forgatókönyv mit jelentene számunkra és a kormány számára?","shortLead":"Közzétette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is a 2020–2021-ről szóló előrejelzését, ez alapján sok jót nem...","id":"20200513_valsag_koronavirus_krizis_ebrd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6e4c9-cebc-4b3c-ba10-a94dba951d9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_valsag_koronavirus_krizis_ebrd","timestamp":"2020. május. 13. 07:00","title":"Brit legénybúcsúzó turisták dönthetik el a 2022-es választást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy házibulin történt a súlyos baleset.","shortLead":"Egy házibulin történt a súlyos baleset.","id":"20200511_Eletben_van_a_masodikrol_kizuhant_17_eves_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8191db4-96b2-41ca-add3-d3fa48d0fe04","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Eletben_van_a_masodikrol_kizuhant_17_eves_fiu","timestamp":"2020. május. 11. 14:25","title":"Életben van a másodikról kizuhant 17 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200512_Jarvanyhirek_percrolpercre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5786dbbc-3de9-4afc-a245-8f75624f14ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Jarvanyhirek_percrolpercre","timestamp":"2020. május. 12. 08:10","title":"Járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","shortLead":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","id":"20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8909b1c-61fc-40a7-be8b-8b30e3c6b00b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","timestamp":"2020. május. 13. 10:34","title":"A koronavírus miatt tovább húzná a börtönkártérítések kifizetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","shortLead":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","id":"20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba41442-271b-457a-9173-747f10ddf7a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","timestamp":"2020. május. 12. 21:03","title":"Jogosítványt kért a Facebook egy kutyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tej és a tojás is többe kerül.","shortLead":"A tej és a tojás is többe kerül.","id":"20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe6e9e-5d18-4dff-92d4-5cdc9beeb0e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","timestamp":"2020. május. 12. 12:23","title":"Rég nem látott ütemben drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos MacBook Pro modellekbe.","shortLead":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos...","id":"20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6743b5e-5983-4a42-a956-82446d5b0abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","timestamp":"2020. május. 12. 10:33","title":"A garancia vége után villogott a képernyő, csoportos per indult az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54c997a-41cf-4e54-b332-10e55824fa80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind az építészetet, mind az energiatermelést átalakíthatják az újonnan kifejlesztett félig átlátszó napelemek.","shortLead":"Mind az építészetet, mind az energiatermelést átalakíthatják az újonnan kifejlesztett félig átlátszó napelemek.","id":"20200513_felig_atlatszo_napelem_ablak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b54c997a-41cf-4e54-b332-10e55824fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd78bba-8817-4f20-95b6-745ee93fcd15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_felig_atlatszo_napelem_ablak","timestamp":"2020. május. 13. 09:03","title":"Megcsinálták az áramot termelő ablakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]