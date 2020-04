Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több büntetőeljárás is folyamatban, a készletek útja sokszor követhetetlen.","shortLead":"Több büntetőeljárás is folyamatban, a készletek útja sokszor követhetetlen.","id":"20200407_korhazparancsnok_feljelentes_eltunt_felszereles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8f1b2b-550f-4a22-97e1-b72b1a1ab606","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_korhazparancsnok_feljelentes_eltunt_felszereles","timestamp":"2020. április. 07. 15:05","title":"Maszkok és fertőtlenítőszerek tűnnek el a kórházakból, több feljelentést is tettek már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma tekintetében.\r

","shortLead":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma...","id":"20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b002e61-701e-458f-b912-e5bdf95bb0c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","timestamp":"2020. április. 07. 21:10","title":"Kásler szerint elég orvos és ápoló van Magyarországon a járvány leküzdéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesújtó állapotokat tükröz a szervezet friss jelentése, amihez 14 bírával készítettek interjút a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről.","shortLead":"Lesújtó állapotokat tükröz a szervezet friss jelentése, amihez 14 bírával készítettek interjút a magyar...","id":"20200406_amnesty_birosagok_fuggetlensege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81dede8-a367-4d67-8b72-f2e11967da59","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_amnesty_birosagok_fuggetlensege","timestamp":"2020. április. 06. 10:25","title":"Az ítélkezés még független, de a bíróságokon már a \"fortélyos félelem\" igazgat az Amnesty szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363f36aa-13a6-4ef5-a1a4-73a2c4b2bc90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"New Yorkban most ért a csúcspontjára a járvány.","shortLead":"New Yorkban most ért a csúcspontjára a járvány.","id":"20200407_new_york_koronavirus_aldozat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=363f36aa-13a6-4ef5-a1a4-73a2c4b2bc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddf68fc-1aff-47e6-97c7-628aeb419b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_new_york_koronavirus_aldozat_jarvany","timestamp":"2020. április. 07. 18:21","title":"Rekordszámú áldozat New York államban, 731 halott egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidon is úgy fog kinézni a facebookos hírfolyam, mint amilyet az iPhone-használók látnak most.","shortLead":"Androidon is úgy fog kinézni a facebookos hírfolyam, mint amilyet az iPhone-használók látnak most.","id":"20200407_facebook_alkalmazas_android_hirfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df1cca2-c0f8-4700-9843-9884615172e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_facebook_alkalmazas_android_hirfolyam","timestamp":"2020. április. 07. 18:23","title":"Készüljön, megváltozik a Facebook az Androidon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budavári önkormányzat több pontos csomagot mutatott be.","shortLead":"A budavári önkormányzat több pontos csomagot mutatott be.","id":"20200406_Az_I_keruletben_valsagkezelo_alapjovedelmet_vezetnek_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb4fb20-59ee-4139-b859-cc09ad8ca3bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Az_I_keruletben_valsagkezelo_alapjovedelmet_vezetnek_be","timestamp":"2020. április. 06. 21:02","title":"Az I. kerületben válságkezelő alapjövedelmet vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219e34a9-df91-4455-9de0-994bfe53a754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízmillió forintért árultak szájmaszkokat, amiket végül nem szállítottak le.","shortLead":"Több tízmillió forintért árultak szájmaszkokat, amiket végül nem szállítottak le.","id":"20200407_szajmasz_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219e34a9-df91-4455-9de0-994bfe53a754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3169fa8f-5551-4981-af85-4535b35e10e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_szajmasz_csalas","timestamp":"2020. április. 07. 07:44","title":"Lecsaptak a rendőrök a szájmaszkokkal csaló párosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e5592e-19db-45d4-98bd-3b47bab6cb0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely miniszter beszélt a kormány nevében, utána az ellenzéki pártok szedték szét Orbán Viktor déli bejelentését. Több államtitkár is bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert a BKV járatainak csökkentése miatt, Orbán Balázs szerint emiatt gócpontok alakulhattak ki.","shortLead":"A parlamentben napirend előtt Gulyás Gergely miniszter beszélt a kormány nevében, utána az ellenzéki pártok szedték...","id":"20200406_Gulyas_Gergely_ellenzek_parlament_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e5592e-19db-45d4-98bd-3b47bab6cb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3361d49d-0ba2-4f31-8fe0-888f78412fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Gulyas_Gergely_ellenzek_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 13:45","title":"A kormány Karácsony felelősségét feszegeti a sok budapesti fertőzött miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]