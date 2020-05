Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e405b6d5-8eea-48c2-8727-246c96dc1d36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat vagy evőeszközöket találunk majd.","shortLead":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat...","id":"20200515_Mar_majustol_se_keressen_az_Auchan_polcain_muanyag_szivoszalat_vagy_fultisztito_palcikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e405b6d5-8eea-48c2-8727-246c96dc1d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848617f2-6b1f-4234-92b0-0d004b618e3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_Mar_majustol_se_keressen_az_Auchan_polcain_muanyag_szivoszalat_vagy_fultisztito_palcikat","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Hamarosan eltűnnek az Auchan polcairól a műanyag szívószálak és fültisztító pálcikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","shortLead":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","id":"20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fe4a9b-e89a-40a6-826b-f80751ecda4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. május. 16. 13:36","title":"Eddig száz gép, 131 millió maszk és 3000 lélegeztetőgép érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3907c9-858c-4a77-8eb4-dde964c283d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Guardian brit lapban sorra veszik Orbán Viktort és társait, hogyan terjesztik ki hatalmukat a válsághelyzetben. Ám ez gyengeségüket is mutathatja, attól félnek, lőttek nekik, ha nem tudják megvédeni az embereket.","shortLead":"A Guardian brit lapban sorra veszik Orbán Viktort és társait, hogyan terjesztik ki hatalmukat a válsághelyzetben. Ám...","id":"20200516_lapszemle_guardian_rossz_fiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e3907c9-858c-4a77-8eb4-dde964c283d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e8828-5a46-4b87-a372-80e77325b33d","keywords":null,"link":"/360/20200516_lapszemle_guardian_rossz_fiuk","timestamp":"2020. május. 16. 10:00","title":"\"Az autokrata rossz fiúk a járvány leple alatt pusztíthatnak\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta az InfoRádiónak adott interjújában a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta...","id":"20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16610de-f922-4cf2-9a6d-dda65630fbce","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","timestamp":"2020. május. 16. 12:29","title":"Merkely: Budapest is rászolgált a fokozatos lazításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb3c846-11ce-4ad0-87b2-f74529e21f2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig is tudni lehetett, hogy az atomkísérletek komoly hatással voltak a környezetre. Az viszont már egy friss tanulmány megállapítása, hogy az egész világon érezni lehetett a hatásukat.","shortLead":"Az eddig is tudni lehetett, hogy az atomkísérletek komoly hatással voltak a környezetre. Az viszont már egy friss...","id":"20200516_atombomba_idojaras_nuklearis_fegyver_eso_csapadek_felho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb3c846-11ce-4ad0-87b2-f74529e21f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb5a747-cff3-406d-8068-28216b6af7dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_atombomba_idojaras_nuklearis_fegyver_eso_csapadek_felho","timestamp":"2020. május. 16. 09:03","title":"Meglepődtek a tudósok, amikor kiszámolták, milyen hatással voltak az atomrobbantások az időjárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók szerint a Kínában elrendelt karantén miatt komolyan javult a levegő minősége.","shortLead":"A kutatók szerint a Kínában elrendelt karantén miatt komolyan javult a levegő minősége.","id":"20200515_Tobb_ezren_koszonhetik_az_eletuket_a_legszennyezes_csokkenesenek_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc69d0a-3b43-45c9-ba76-5cb82ff0b645","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_Tobb_ezren_koszonhetik_az_eletuket_a_legszennyezes_csokkenesenek_Kinaban","timestamp":"2020. május. 15. 20:48","title":"Több ezren köszönhetik az életüket a légszennyezés csökkenésének Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b7fbf-9b66-4a23-9fde-3b53315c7ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","timestamp":"2020. május. 15. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Ne kapkodj, Tibikém!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","id":"20200515_mihalik_eniko_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f78a49-7380-49ed-8339-5f1fafb9e596","keywords":null,"link":"/elet/20200515_mihalik_eniko_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 11:38","title":"Mihalik Enikő is átesett a koronavírus-fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]