Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget jelenthetne a koronavírus elleni harcban.","shortLead":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget...","id":"20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d964c2-986c-4116-9dcf-dfa56fac1881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","timestamp":"2020. május. 16. 21:46","title":"Készül az arcmaszk, amely világít, ha észleli a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből érinti. A hvg.hu felméréséből kiderül, olvasóink mekkora hányada veszítette el az állását, hányan küzdenek napi szinten szorongással, de arról is megkérdeztük őket, mit gondolnak a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről. A hvg.hu nagy karanténkérdőívének első értékelése.","shortLead":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből...","id":"20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e074fee-a8ca-4cd2-b0fc-63b4e45cd9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","timestamp":"2020. május. 18. 06:30","title":"Bezárkóztak, szorongtak, kicsit híztak, kicsit szegényebbek lettek – így élték meg olvasóink a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan fertőzöttek száma.","shortLead":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87dc2f3-ce11-460f-9a8c-0469d62b2f33","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","timestamp":"2020. május. 16. 20:12","title":"Olaszország nyitásra készül, de Lombardiában még emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Görgényi Ernő fordult a rendőrséghez Csóka-Szűcs János Facebook-bejegyzése miatt. A férfit szerdán kora reggel előállították és kihallgatták. Azóta az ügyészség megállapította: nem követett el bűncselekményt.\r

","shortLead":"Görgényi Ernő fordult a rendőrséghez Csóka-Szűcs János Facebook-bejegyzése miatt. A férfit szerdán kora reggel...","id":"20200518_feljelentes_gorgenyi_erno_polgarmester_gyula_ellenzeki_aktivista_remhirterjesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd863bb5-40b7-4add-bd2b-144c3149da21","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_feljelentes_gorgenyi_erno_polgarmester_gyula_ellenzeki_aktivista_remhirterjesztes","timestamp":"2020. május. 18. 15:55","title":"Gyula polgármestere jelentette fel rémhírterjesztésért az ellenzéki aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot a Microsoft. A redmondiak azonban cáfolták az értesülést.","shortLead":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot...","id":"20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc79ccdc-bcdd-4594-8a8f-be5cdb11c620","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","timestamp":"2020. május. 16. 18:03","title":"Izgalmasnak tűnik, csak hát nem igaz: a Microsoft nem vásárolja fel a MicroVisiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 73 saját és 55 kölcsönzött dolgozótól vált meg a kínai tulajdonú cég.","shortLead":"Eddig 73 saját és 55 kölcsönzött dolgozótól vált meg a kínai tulajdonú cég.","id":"20200518_oroszlany_wescast_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95af56-4587-4747-86de-c57ee431453a","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_oroszlany_wescast_elbocsatas","timestamp":"2020. május. 18. 10:49","title":"Oroszlányban 250 főt küld el a Wescast autóipari vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Legkésőbb május 20-ától már Pest megyében is minden járaton – a Budapestet érintőkön is – visszaáll a fedélzeti jegyeladás és az első ajtós felszállási rend.","shortLead":"Legkésőbb május 20-ától már Pest megyében is minden járaton – a Budapestet érintőkön is – visszaáll a fedélzeti...","id":"20200518_volanbusz_pest_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d758f96-22a4-4a10-b6c4-ad2b0b037c87","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_volanbusz_pest_megye","timestamp":"2020. május. 18. 12:06","title":"Tovább enyhít a Volánbusz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20072e62-79bf-4c5a-a1e4-5029846f2a03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fejlesztés nyárra elkészül.","shortLead":"A fejlesztés nyárra elkészül.","id":"20200518_poggyasz_ferihegy_csarnok_budapest_airport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20072e62-79bf-4c5a-a1e4-5029846f2a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455f44f9-313f-4ca1-b82e-66be88ede579","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_poggyasz_ferihegy_csarnok_budapest_airport","timestamp":"2020. május. 18. 14:26","title":"Új poggyászosztályozó csarnok épül Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]